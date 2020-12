1 In attesa del nuovo anno, ecco una gallery delle 10 donne più sexy del 2020 secondo Novella2000.it

Stiamo per accogliere il 2021 e, come ogni 31 dicembre che si rispetti, noi di Novella2000.it abbiamo deciso di stilare una gallery con le 10 donne più sexy del 2020. 12 mesi ricchi di avvenimenti, dove ad arricchirlo sono stati i personaggi del mondo del piccolo e grande schermo.

Menzionarle tutte è davvero impossibile. Tra loro, ad esempio, non possiamo non citare Anna Foglietta, madrina alla Mostra del Cinema di Venezia, per passare alla splendida Vanessa Incontrada o ancora la star Dua Lipa! Ognuna di loro, durante questo 2020 ha avuto un ruolo importante.

Precisiamo che non seguiremo una classifica, ma i volti scelti saranno riportati in ordine sparso. E non possiamo che iniziare da lei…Cate Blanchett!

Le donne più sexy del 2020 – Cate Blanchett

Icona senza tempo di stile, bellezza ed eleganza, è una delle ‘signore’ più importanti del cinema mondiale. Parliamo di lei: Cate Blanchett! Non poteva non rientrare nella gallery delle 10 donne più sexy del 2020!

L’attrice australiana quest’anno è stata Presidente di Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sempre nel 2020 Cate Blanchett ha fatto il suo ritorno nel piccolo schermo con due miniserie da lei create: la prima è Stateless, di cui è creatrice, regista e produttrice esecutiva. La serie è visibile su Netflix. La seconda è Mrs. America.

Proseguiamo per conoscere tutte le altre donne più sexy del 2020…