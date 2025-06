Si chiama Alessia Pecchia e se vi state chiedendo chi è, vi sveliamo subito che si tratta della nuova allieva della scuola di Amici! In questo articolo vogliamo proporvi alcune delle informazioni raccolte sul suo conto. Ecco chi è Alessia Pecchia di Amici 24: età, fidanzato, vita privata e Instagram.

Chi è Alessia Pecchia

Nome e Cognome: Alessia Pecchia

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Fondi (Latina)

Età: 23 anni

Professione: studentessa e ballerina

Fidanzato: Alessia è fidanzata con Luk3

Tatuaggi: Alessia non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @_alessia_pecchia_

Alessia Pecchia età, altezza e biografia

Alessia Pecchia di Amici 24 di dov’è e quanti anni ha? La biografia ci dice che la ballerina è nata a Fondi, in provincia di Latina, ma vive a Roma. Precisamente l’anno di nascita è il 2001 e la sua età oggi è di 23 anni.

Dopo aver frequentato l‘I.T.I.S. “A. Pacinotti” di Fondi, Alessia di Amici 24 oggi è una studentessa universitaria di Ingegneria gestionale presso l‘Università di Roma “Tor Vergata”. Le manca un solo esame alla Laurea.

Vita privata

Nulle al momento troppe informazioni sulla vita privata di Alessia Pecchia di Amici 24. La danzatrice sappiamo che è legata alla famiglia e che ha un fidanzato conosciuto nel programma. È infatti fidanzata con Luk3.

Per quanto riguarda invece i suoi genitori, Alessia nel suo racconto prima dell’ingresso ad Amici, ha rivelato che il suo padre le ripeteva sempre la frase “tanto non vinci mai”, ma da quel momento le cose sono cambiate.

Poi Alessia ha spiegato che suo papà non è mai andato ad assistere a una sua gara di ballo e ci è rimasta sempre molto male. Lei ha deciso di non fargli sapere dei casting di Amici 24, ma informarlo solo in seguito.

Dove seguire Alessia di Amici 24: Instagram e social

Non solo su Instagram, Alessia Pecchia di Amici 24 si può seguire anche su TikTok. In entrambi gli account sono presenti tutti i video e immagini delle sue gare di danza in giro per l’Italia e non solo!

Carriera

Se parliamo invece della carriera di Alessia Pecchia possiamo dire che prima di Amici la ballerina ha studiato tantissimo danza, arrivando anche a realizzare gare a livello nazionale e internazionale. È campionessa italiana e ha gareggiato anche in altri Paesi del mondo.

Mentre era nella scuola ha vinto dei riconoscimenti dopo avere svolto alcune gare.

Alessia Pecchia ad Amici 24

La nuova edizione di Amici 24 l’ha inaugurata proprio Alessia Pecchia! La ballerina è stata la prima a essere stata chiamata da Maria De Filippi, per scoprire il suo responso.

La giovane allieva di Amici ha ballato sulle note di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. Emanuel Lo ha abbassato la leva, poco convinto evidentemente. A puntare forte sulla ballerina è stata invece Alessandra Celentano.

Ricordiamo che i video di Alessia Pecchia nella scuola di Amici sono disponibili su Witty TV.

I professori di Amici 24

Una nuova edizione ha preso il via. Chi saranno i professori di Amici 24 è stata la fatidica domanda dei mesi antecedenti all’inizio della trasmissione.

Ad Amici 24 non cambia la giuria di canto, formata da: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Qualche modifica tra i docenti di ballo, dove troviamo una new entry rispetto all’anno precedente. Ecco chi sono gli insegnanti: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 2024

Chi sono i ragazzi di Amici 2024? Anche in questa edizione si dividono tra canto e ballo, le due categorie scelte e dove devono eccellere.

Scopriamo quindi la classe dei cantanti di Amici 24: Alena Casarino (ELIMINATA); Antonia Nocca; Chiamamifaro; Deddè (ELIMINATA); Diego Lazzari (ELIMINATO); Ilan Muccino (ELIMINATO); Jacopo Sol; Luk3; Mollenbeck (ELIMINATO); Nicolò Filippucci; Senza Cri; TrigNo e Vybes.

Per i ballerini ricordiamo in elenco: Alessia Pecchia; Alessio Di Ponzio (RITIRATO); Antonio Affortunato (ELIMINATO); Asia De Figlio; Chiara Bacci; Dandy Cipriano; Daniele Doria; Francesca Bosco; Francesco Fasano; Gabriele Baio (RITIRATO), Giorgia Conti (ELIMINATA); Raffaella Mitaritonna; Rebecca Ferreri (ELIMINATA); Sienna Osborne (ELIMINATA), Teodora Olivia Martinez (ELIMINATA).

Il percorso di Alessia ad Amici 24

È stata la prima allieva a ottenere un banco nella scuola di Amici 24! Alessia Pecchia ce l’ha fatta e ora sta a lei convincere i professori e difendere il suo banco.

A volerla fortemente Alessandra Celentano, dopo che Emanuel Lo ha abbassato la leva. Sebbene non rientri propriamente nello stile della maestra, ha notato che si può lavorare tanto e creare qualcosa di interessante.

La sua insegnante le ha dato le prime dritte. Ma ci sono anche le prime critiche e la sospensione della maglia, poi ripresa.

Bacio tra lei e Luk3 e nonostante qualche lontananza, si sono riavvicinati. Ha vinto delle gare importanti fuori dalla scuola e ha conquistato la maglia del Serale.

Le squadre sono così formate:

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi lavorano con Alessia, Daniele, Chiara (ELIMINATA), Antonia, Jacopo Sol (ELIMINATO), Chiamamifaro (ELIMINATA) e Vybes (ELIMINATO).

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo invece sono gli insegnanti di Francesco, Asia (ELIMINATA), Senza Cri (ELIMINATA) e Luk3 (ELIMINATO).

Per concludere infine Anna Pettinelli e Deborah Lettieri hanno con sé gli allievi, che vi riportiamo qui a seguire: Francesca (ELIMINATA), Raffaella (ELIMINATA), Dandy (RITIRATO), Nicolò (ELIMINATO) e Trigno.

Alessia è arrivata in finale ma non ha vinto. È stata scelta come professionista per l’edizione 25 del talent.