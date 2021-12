I 10 personaggi dell’anno 2021 secondo Novella2000.it

1 Novella2000.it: i personaggi dell’anno 2021

Il 2021 è quasi giunto al termine e noi di Novella2000.it anche questa volta abbiamo stilato una lista di coloro che, per un motivo o per l’altro, si sono distinti come personaggi dell’anno.

Da cantanti celebri a livello internazionale come Laura Pausini a personaggi dello spettacolo nuovi, come per esempio Tommaso Zorzi, a quelli che ci tengono compagnia da anni come Maria De Filippi.

Andiamo, perciò, a scoprire tutti gli altri nomi.

Cominciamo subito…

Personaggi anno 2021: Maneskin

Il 2021 è stato senza ombra di dubbio l’anno dei Maneskin.

La band italiana, infatti, ha vinto prima di tutto il Festival di Sanremo.

Questo li ha portati anche a ottenere la prima posizione all’Eurovision Song Contest.

Tra le tante soddisfazioni anche quella di esibirsi negli Stati Uniti in luoghi molto prestigiosi.