Lo conosciamo per il suo ruolo di agente nel programma di Real Time, Casa a prima vista: chi è Gianluca Torre, la sua età, la vita privata tra moglie e figli e dove seguirlo su Instagram e social vari, dopo un accenno a quella che è la sua carriera nel settore immobiliare.

Gianluca Torre età e altezza

Quanti anni ha Gianluca Torre e qual è il suo segno zodiacale? Dalla sua biografia sappiamo che Gianluca Torre è nato nel 1970 (non sappiamo la data di nascita completa) e la sua età è di 55 anni.

Non conosciamo il segno zodiacale, così come non è nota l’altezza e il peso.

A proposito della sua biografia sappiamo ancora che è un noto agente immobiliare e volto televisivo di Casa a prima vista.

Vita privata

Quanti anni ha la moglie di Gianluca Torre di Casa a prima vista? Ha figli e dove vive l’agente immobiliare? Sappiamo che è felicemente impegnato.

Dovrebbe vivere in una casa situata nella zona di Piazza Firenze a Milano. Tuttavia, Gianluca non ha mai escluso la possibilità di trasferirsi in futuro.

Non conosciamo il nome della sua compagna e non sappiamo se sono marito e moglie. Così come non è nota la presenza di figli nella loro vita.

L’agente immobiliare di Casa a prima vista è molto riservato sotto quest’aspetto.

Tra le sue passioni oltre ai viaggi c’è il padel. È tifoso dell’Inter.

Dove seguire Gianluca Torre di Casa a prima vista: Instagram e social

Sui social Gianluca Torre di Casa a prima vista è molto attivo. È presente non solo su Facebook, ma ha anche un profilo su Instagram, su X e su TikTok. Ha anche un podcast, che potete trovare consultando i suoi profili ufficiali.

Condivide tutto quello che riguarda il suo lavoro, principalmente. Non mancano però momenti anche al di fuori tra vacanza, momenti di relax e in compagnia dei suoi colleghi e amici.

Carriera

Negli anni Gianluca Torre ha costruito la sua carriera nel settore immobiliare come agente.

Prima di diventare volto di Casa a prima vista nel 2023, ha saputo farsi conoscere e acquisire le giuste competenze, fino a diventare tra i più stimati e rispettati nel suo ambiente lavorativo.

Da tantissimi anni lavora per Engel&Volkers, la nota società che si occupa di immobili di lusso. Come detto poi dal 2023 è agente immobiliare del noto programma TV di Real Time.

Gianluca Torre agente immobiliare di Casa a prima vista

Dalla prima edizione del 2023, Gianluca Torre è agente immobiliare di Casa a prima vista.

Tra gli altri protagonisti del programma, ad affiancarlo Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, che generalmente lavorano su Milano (ma fanno trasferte anche altrove). Poi tra gli altri anche Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer (tra gli agenti di Roma, anche loro spesso in trasferta).

La collega Ida Di Filippo lo chiama simpaticamente con il soprannome di “Biscottino”.

Delle volte, in base al territorio visitato, troviamo gli agenti di Pisa e dintorni così come delle guest.