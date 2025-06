Agente immobiliare di successo e volto amatissimo di Casa a prima vista, ecco chi è Nadia Mayer e cosa sappiamo sul suo conto: età, marito e figli, per passare alla carriera e Instagram.

Chi è Nadia Mayer

Nome e Cognome: Nadia Mayer

Data di nascita: 1 gennaio 1964

Luogo di nascita: Trento

Età: 61 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: agente immobiliare

Marito: Nadia è sposata ma non si conosce il suo nome

Figli: Nadia ha cinque figli Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea e Luca

Profilo Instagram: @nadiamayerreal

Nadia Mayer età e biografia

Quanti anni ha Nadia Mayer e cosa sappiamo della sua biografia? Nata a Trento il 1 gennaio 1964, l’agente immobiliare di Casa a prima vista è del segno zodiacale del Capricorno e la sua età è di 61 anni.

Non sappiamo la sua altezza o peso, ma quel che possiamo dire è che prima di entrare a far parte della meravigliosa famiglia di Real Time, anni addietro è stata modella.

Queste alcune delle prime info su di lei, che approfondiremo meglio poi nella parte dedicata alla carriera.

Vita privata

Quanti figli ha Nadia Mayer e chi era suo papà? Che cosa le è successo?

Non si conosce il nome del marito di Nadia Mayer di Casa a prima vista, ma pare sia sia sposata in età molto giovane e ha avuto cinque figli Marialuce, Mariachiara, Anastasia, Andrea e Luca.

A chi si domanda invece cosa le è successo, possiamo dire che nel 2024 ha fatto preoccupare i suoi fan quando si è mostrata in ospedale. Lei stessa ha parlato di un principio di polmonite, che per fortuna è riuscita a curare nel migliore dei modi.

Tra le altre cose, sempre legate alla sua vita privata, c’è chi si chiede se Nadia e Sandro Mayer (scomparso nel 2018) sono parenti, ma non dovrebbe esserci alcun legame tra loro.

Dove seguire Nadia Mayer di Casa a prima vista: Instagram e social

Potete e volete seguire Nadia Mayer di Casa a prima vista sui social? Potete farlo non solo sul suo sito ufficiale, ma anche su altri social come Instagram, Threads ecc. Basta digitare il suo nome sulla barra di ricerca.

Qui ama condividere tanto del suo lavoro, ma non mancano anche scatti di vita privata con la sua famiglia.

In rete è possibile trovare alcune foto da giovane di Nadia Mayer.

Carriera

Parliamo ora del percorso artistico di Nadia Mayer. Cosa sappiamo della sua carriera? Prima di arrivare in televisione, ha lavorato come modella, ma da oltre dieci anni si dedica con passione al mondo immobiliare, aiutando le persone a trovare la casa giusta per loro.

Nel 2023 ha fatto un passo importante aprendo la sua agenzia, la Mayer Real Estate. Sul sito si descrive come una professionista che lavora con correttezza, trasparenza e tanta empatia, per costruire rapporti di fiducia con i clienti.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla grazie al programma Casa a prima vista, dove lavora accanto a Blasco Pulieri e Corrado Sassu, cercando ogni giorno di realizzare i sogni di chi cerca casa. Il programma è molto seguito su Real Time e apprezzato da grandi e piccini.

Nadia Mayer è apprezzata non solo per la sua competenza, ma anche per lo stile e l’eleganza con cui presenta ogni appartamento, riuscendo a coinvolgere sia i clienti che il pubblico da casa.

Nadia Mayer agente di Casa a prima vista

Il cast di Casa a prima vista è composto da un gruppo di agenti immobiliari affiatati e ben riconoscibili dal pubblico. Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu sono presenti fin dal 2023 e operano principalmente nell’area di Roma, anche se non è raro vederli all’opera in altre città italiane.

A rappresentare invece la zona di Milano ci sono Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, che spesso, come i colleghi romani, si spostano in trasferta per soddisfare le esigenze degli acquirenti.

In alcune puntate fanno la loro comparsa anche agenti immobiliari attivi nell’area di Pisa e dintorni, come Moira Quartieri, Nico Tedeschi e Matteo Nencioni, insieme a qualche ospite speciale che arricchisce il cast in occasione di episodi particolari.

Il meccanismo del programma è semplice ma coinvolgente: ogni agente deve proporre una casa pensata su misura per l’acquirente e cercare di convincerlo che sia quella giusta. Una vera e propria sfida tra professionisti, dove empatia, intuizione e conoscenza del territorio fanno la differenza.