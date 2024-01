NEWS

Nicolò Figini | 31 Dicembre 2023

Chi sono per voi i personaggi famosi che si sono distinti nel 2023? Ecco la nostra lista con le 10 celebrità italiane che, secondo noi, hanno lasciato il segno nel corso dell’anno.

I personaggi dell’anno 2023

Il 2023 è giunto al termine e adesso possiamo tirare le somme elencando quali sono, secondo noi di Novella2000.it, i personaggi dell’anno.

All’interno della lista troverete celebrità appartenenti al mondo della musica, della TV, del cinema e anche dello sport.

Siete curiosi di scoprire chi abbiamo inserito?

Allora cominciamo subito…

Personaggi dell’anno 2023: Annalisa

Annalisa

Come potremmo non partire con Annalisa.

Il 2023 è sato l’anno in cui l’Italia l’ha fatta salire in vetta alle classifiche. Grazie a “Bellissima” e “Mon Amour“, in particolar modo, ha dato vita a un progetto che la fa viaggiare ancora oggi sulla cresta dell’onda.

Il prossimo anno sarà in gara al Festival di Sanremo e siamo sicuri che continuerà a ricevere consensi.

Continua…