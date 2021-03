1 L’abito di Noemi nella terza serata di Sanremo 2021

Nella terza serata del Festival della Canzone Italia, la cantante è tornata a esibirsi. Questa volta la puntata è dedicata alle cover di brani celebri e lei ha duettato insieme a Neffa su una canzone di quest’ultimo. Il brano si intitola “Prima di andare via” e solo l’orchestra, a fine appuntamento, decreterà la posizione in classifica. Noemi, infatti, si è presentata con un nuovo abito a Sanremo 2021.

Qui sotto, ora potete trovare l’outfit firmato Dolce & Gabbana. Non sappiamo, per il momento almeno, il prezzo. Non appena ne sapremo di più, però, non esiteremo ad aggiornare questo contributo. Per il momento notiamo che ha optato per un look total black

l’outfit di Noemi a Sanremo 2021

