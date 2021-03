1 Gli outfit di Noemi a Sanremo 2021

Nel corso della prima serata della più importante kermesse musicale italiana si susseguono i 13 concorrenti Big. Da Arisa ad Aiello, passando anche per Francesca Michielin e Fedez. Solo alla fine della serata scopriremo la classifica parziale decretata dalla giuria demoscopica. Nel mentre, però, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sugli abiti indossati dai partecipanti. Questa volta, infatti, tocca all’outfit di Noemi a Sanremo 2021.

Sul suo profilo Twitter, infatti, la cantante stessa ha descritto il vestito e nella foto qui sotto possiamo notarne la bellezza e quanto sia brillante. Nella descrizione del post, infatti, leggiamo le seguenti parole sul brand, ma non sul costo:

Ogni volta è come la prima ma questa sera ha qualcosa di speciale. Con Glicine voglio raccontare la mia Metamorfosi, la nascita di una nuova forza. Sono orgogliosa di indossare le mie emozioni. Il mio abito in tulle Dolce & Gabbana è ricoperto di Swarovski e ricamato a mano.

Outfit Noemi Sanremo 2021

Non ci resta, quindi che scoprire il costo dell’abito, se mai verrà annunciato. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per tutta la settimana sanremese, la quale porterà molte sorprese. Continuate a leggere per tante altre news.