Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO)

1 Aka7even citato a C’è posta per te?

Dal web è arrivata una segnalazione davvero sorprendente che vedrebbe il cantante di Amici 20 Aka7even al centro di un triangolo amoroso raccontanto in una vecchia puntata di C’è posta per te. A raccontare questa storia è il sito Very Inutil People che ha scovato una puntata del 2020 di C’è posta per te. Essa ha visto coinvolti due fidanzati legati ad un trio partenopeo che faceva musica. Vi spieghismo meglio.

Il 7 marzo 2020 a C’è posta per te è andata in onda la storia di Orlando e Lucia. I due, fidanzati da tempo, avevano iniziato a frequentare una nuova comitiva di amici: tre ragazzi che sognavano di diventre cantanti. I loro nomi erano Luca, Ciro e Rosalba e vivevano in zone limitrofe a Pompei, gli stessi luoghi della coppia. A tal proposito, Orlando era diventato per questi tre ragazzi una sorta di manager. Lucia era quindi andata nel programma di Maria De Filippi a chiedere aiuto per riconquistare il fidanzato Orlando. Lui infatti l’aveva lasciata accusandola di averlo tradito con Ciro (il ragazzo del trio di aspiranti cantanti). Sul sito di Witty TV potete rivedere tutto l’estratto della puntata con questa storia: (VIDEO)

Fino a qui niente di strano, se non fosse che, secondo una fonte del sito che riporta questa notizia, “l’amante” in questione non sarebbe stato Ciro, ma Luca. E questo Luca sarebbe proprio Aka7even. Infatti sul web c’è un vecchio video musicale del cantante allievo di Anna Pettinelli insieme agli amici, tra cui Ciro, che è stato condiviso molto spesso sui canali social di questo Orlando apparso a C’è posta per te.

Il motivo per cui il nome del presunto amante di Lucia sia stato sotituito è ancora ignoto. Non si sa se è stato un errore o se è stato voluto, magari per preservare proprio Aka7even visto che lui già si stava muovendo bene nel campo della musica e un’accusa del genere sarebbe stata troppo forte al tempo.

Ovviamente si tratta di segnalazioni provenienti da questo sito e non sappiamo se siano totalmente fondate. E noi di Novella 2000 siamo sempre a disposizione per qualsiasi dichiarazione da parte dei diretti interessati.

