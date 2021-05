Aka7even cita Tokyo e Rio de La casa di carta in un brano del suo album

2 La citazione di Aka7even

Aka7even cita una delle coppie più amate dagli appassionati delle serie tv in un suo brano. Il cantante, uno dei finalisti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, lo scorso venerdì 21 maggio ha pubblicato il suo primo album di inediti. A differenza dei suoi colleghi Sangiovanni, Tancredi e Deddy, Luca e la sua casa discografica hanno scelto di uscire con il disco una settimana dopo la finale di Amici.

All’interno dell’album si trovano canzoni che il cantante ha presentato più volte nel corso del talent, dalla ballad Mi manchi alla hit Loca, che ha già raggiunto il secondo posto nella classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia (alle spalle di Malibù di Sangiovanni). La tracklist è composta da ben 12 canzoni, tra cui c’è anche Black su cui vogliamo porre la vostra attenzione. Nel brano infatti Aka7even fa una citazione di una delle coppie seriali più amate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Tokyo e Rio, i due rapinatori della banda de La casa di carta.

“Io sono fatto di te, e tu sei fatta per me come fossimo Tokyo e Rio ma con la vista black – si legge nel testo della canzone – ho una faccia di me… ma sorrido per gli altri, se mi chiedi che hai? ti risponderò quanta voglia hai di amarmi“. Una citazione che ha senz’altro fatto piacere ai tanti appassionati seriali. La casa di carta è infatti uno degli show più visti ed apprezzati degli ultimi anni e sono davvero in molti ad attendere con ansia gli episodi della quinta ed ultima stagione.

Proprio qualche giorno fa, sia l’interprete di Tokyo che quello del Professore avevano dato il loro addio alla serie su Instagram annunciando la fine delle riprese.

