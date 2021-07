1 Le parole di Akash Kumar

Uno dei naufraghi più discussi e controversi de L’Isola dei Famosi 2021 è stato senza alcun dubbio Akash Kumar. Nonostante la permanenza del modello in Honduras sia durata solo una manciata di giorni, l’ex naufrago ha fatto a lungo parlare di sé e non sono mancati diversi scontri con altri concorrenti. A oggi intanto Akash è tornato alla sua vita di sempre e ha ripreso così i suoi impegni lavorativi. Proprio in queste ore infatti Kumar è arrivato a Firenze per il Pitti Uomo, il noto salone della moda, per fare da testimonial al brand NTN66 by Twentyone. Dopo aver sfilato, il modello ha avuto modo di scambiare alcune chiacchiere con Today, e proprio al noto portale in merito al ritorno in passerella ha affermato:

“È bellissimo tornare a sfilare e posare, oggi sono qui a Pitti e ospite di un designer che è un genio. Non è la mia prima volta qui a Pitti. Venivo qui quando avevo 18 anni, è bellissimo essere ritornato”.

Ma non solo. Poco dopo Akash Kumar ha fatto una rivelazione che sta già facendo discutere il web. L’ex naufrago ha infatti svelato di aver ricevuto una proposta per diventare inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi! Queste le sue dichiarazioni:

“Se rifarei l’isola? In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato, però non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l’Isola è bellissima. Non lo so se accetterò, devo pensarci”.

Cosa accadrà dunque? Akash Kumar potrebbe davvero diventare il prossimo inviato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi? Il reality ricordiamo è stato già confermato per il prossimo anno, e alla conduzione ci sarà nuovamente Ilary Blasi. Nel mentre alcuni giorni fa il modello ha attaccato Andrea Cerioli e si è difeso dalle accuse della sua fidanzata Arianna Cirrincione. Rivediamo le sue dichiarazioni.