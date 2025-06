A Casa a prima vista tra gli agenti immobiliari più amati c’è anche Ida Di Filippo. In questa scheda conosciamo meglio chi è, l’età e vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Ida Di Filippo

Nome e Cognome: Ida Di Filippo

Data di nascita: 1982

Luogo di nascita: Siano (Salerno)

Età: 43 anni

Segno zodiacale: Non conosciamo il segno zodiacale

Professione: agente immobiliare

Fidanzato: Ida è fidanzata con Pietro, un infermiere

Figli: Ida non ha figli

Tatuaggi: Ida ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ida_di_filippo

Ida Di Filippo età e biografia

Quanti anni ha Ida Di Filippo di Casa a prima vista e quand’è il suo compleanno?

Ida Di Filippo è nata a Siano (Salerno) nel 1982 e la sua età oggi è di 43 anni. Non siamo a conoscenza della data di nascita completa, così come il suo segno zodiacale, altezza e peso.

Dopo il diploma e i primi lavori, si è trasferita a Milano per dedicarsi al settore immobiliare e diventare poi volto televisivo di Real Time nel programma Casa a prima vista.

Vita privata

Chi è il fidanzato di Ida Di Filippo? Oppure è sposata e ha un marito?

L’agente immobiliare di Casa a prima vista è fidanzata con Pietro, infermiere di otto anni più giovane di lei, infatti ha 35 anni.

Lei per amore si è trasferita a Milano, come ha rivelato in diverse interviste, tra cui anche da Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio:

“È stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano”.

Si mostrano spesso insieme anche sui social.

Tra le curiosità sappiamo che è grande tifosa del Napoli.

Dove seguire Ida Di Filippo di Casa a prima vista: Instagram e social

Facebook, Instagram, Twitter e su TikTok è possibile seguire Ida Di Filippo di Casa a prima vista.

L’agente immobiliare condivide con il proprio pubblico non solo momenti lavorativi, ma anche tanti altri dedicati al suo privato.

Carriera

In quale agenzia immobiliare lavora Ida Di Filippo?

Conseguito il diploma presso il Liceo Ginnasio Statale G. B. Vico, ha aperto un negozio di bigiotteria con sua sorella.

Poi ha lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi a Milano e stabilirsi lì dove lavora nel settore immobiliare come agente. Nel 2018 è entrata a far parte dell’agenzia DiRe, dove ha subito rivestito l’impiego di Asset Manager.

GBF Immobiliare è un’altra agenzia che la vede impegnata.

Ida Di Filippo agente immobiliare di Casa a prima vista

Cosa sappiamo del cast di Casa a prima vista? L’agente immobiliare Ida Di Filippo fa parte della squadra dal 2023 insieme a Gianluca Torre e Mariana D’Amico si occupa principalmente della zona di Milano, ma spesso si spostano anche in altre città.

Tra i professionisti del settore (spesso al lavoro su Roma così come in altre città) anche Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer.

Delle volte in base alle trasferte presenti anche altri agenti della zona di Pisa e d’intorni oltre a delle guest.

Nel programma ognuno di loro ha il compito di convincere l’acquirente a scegliere la casa proposta, presentando proposte su misura.

Cortesie per gli ospiti

In compagnia della sua amica e collega Mariana D’Amico, Ida Di Filippo ha preso parte a Cortesia per gli ospiti nello spin off realizzato proprio in collaborazione con Casa a prima vista.

Le due agenti si sono molto divertite a mettersi in gioco nel programma.