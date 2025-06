Nel settore immobiliare è tra gli agenti più stimati e apprezzati e in Casa a prima vista è il re dei “fuori zona”. Vediamo insieme chi è Corrado Sassu, la sua età, l’altezza e le sue origini, la fidanzata e vita privata, per passare a Instagram e social dove seguirlo o la sua carriera.

Chi è Corrado Sassu

Nome e Cognome: Corrado Sassu

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: 35 anni

Professione: agente immobiliare

Fidanzata: Corrado è fidanzato con Alessia

Figli: Corrado non ha figli

Profilo Instagram: @corradosassu

Corrado Sassu età, altezza, origini e biografia

Per iniziare è bene avere qualche info sulla sua biografia e origini. Quanti anni ha Corrado Sassu e chi è il padre? In quanto all’anno di nascita e all’età possiamo dire che è nato a Roma nel 1990 e la sua età oggi è di 35 anni. Non conosciamo la data di nascita completa per potervi svelare il segno zodiacale.

Sulle sue origini invece possiamo dire che è sardo per parte di padre, come si nota dal cognome.

Qual è l’altezza di Corrado Sassu? Non ci sono notizie su quanto è alto o sul suo peso.

Vita privata

Chi è la fidanzata di Corrado Sassu? Ha figli?

Per quanto riguarda la sfera privata sappiamo che Corrado è fidanzato con Alessia, anche lei agente immobiliare con la quale lavora. Insieme vivono a Santa Marinella e condividono tante passioni. Spesso condividono scatti insieme sui social.

Nonostante la popolarità grazie a Casa a prima vista, Sassu è rimasto un ragazzo semplice, ben radicato alle sue origini e umilissimo.

È appassionato d’arte e ama la natura e il mare.

Dove seguire Corrado Sassu di Casa a prima vista: Instagram e social

Se siete molto social potete seguire Corrado Sassu su Instagram, ma è presente anche su TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Ovviamente usa molto i social per raccontare tanto del suo lavoro, ma anche alcuni aspetti di sé. Amato anche dai bambini, spesso ama condividere con il proprio pubblico contenuti con i suoi piccoli fan.

Non mancano anche delle altre foto insieme alla sua fidanzata così come a colleghi e amici.

Corrado ha anche un sito ufficiale legato alla sua agenzia.

Carriera

Per chi lavora Corrado Sassu? Agente immobiliare di Roma ha un curriculum di tutto rispetto.

Corrado ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro molto presto, iniziando come venditore di SIM aziendali. Ma è intorno ai 22 anni ha scoperto la sua vera passione: il settore immobiliare. Solo un anno dopo, a 23 anni, ha aperto la sua prima agenzia a Santa Marinella. Da allora, il percorso è stato in continua crescita: oggi è a capo di cinque agenzie distribuite tra Roma e il litorale laziale, dove coordina un team affiatato di 39 collaboratori. Insieme, riescono a gestire quasi 250 immobili all’anno, con un ritmo e una dedizione che parlano da soli.

La vera svolta è arrivata nel 2021, quando entra a far parte del cast di Casa a prima vista. Al fianco di Blasco Pulieri e Nadia Mayer, Corrado rappresenta la squadra romana del programma.

Il successo televisivo ha segnato un momento decisivo anche a livello professionale. Ha capito che qualcosa stava cambiando e pur restando agente immobiliare, ha deciso di vendere le agenzie in franchising per costruire qualcosa di completamente suo, sfruttando il nuovo network generato dalla visibilità in TV.

Oggi è alla guida di una realtà immobiliare online, indipendente e innovativa, che si occupa di generare contatti e vendere immobili grazie alla forza del digitale e alla rete costruita con passione. Una nuova avventura che lo ha trasformato da agente a imprenditore, con lo sguardo sempre rivolto al futuro del settore.

Corrado Sassu agente di Casa a prima vista

Nel programma Casa a prima vista Corrado Sassu ricopre il ruolo di agente immobiliare ed è il re del “fuori zona”, dato che spesso propone alternative valide e diverse rispetto a quelle dell’acquirente.

Lui spesso opera a Roma insieme ai colleghi Blasco Pulieri e Nadia Mayer, ma ricoprono anche altre città italiane se necessario. Fin dalla prima stagione però lavora anche con Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, che solitamente si occupano di più di Milano e non solo.

A partire dal 2025 nella trasmissione c’è spazio anche per la Toscana e le sue città. Qui tra gli agenti vediamo Nico Tedeschi con Matteo Nencioni e Moira Quartieri.