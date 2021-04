1 La storia Instagram di Akash Kumar

Nella puntata di oggi, lunedì 13 aprile, de L’Isola dei famosi 2021 è arrivato ospite in studio l’ex naufrago Akash Kumar che ricordiamo essere stato eliminato dopo due puntate e non aver accettato di restare sull’Isola Parasite. Il modello aveva lasciato il reality tra le polemiche. Aveva detto che il trash non gli apparteneva e aveva avuto anche da discutere con gli opinionisti. Poi, una volta tornato a casa, aveva lanciato frecciatine social a chi lo aveva criticato mentre si trovava sull’Isola.

Questa sera, quindi, era il momento della resa dei conti, la cui presenza lui stesso l’aveva annunciata pià volte alimentando la curiosità. Con il suo arrivo in studio il pubblico era quindi pronto ad assistere ad un vero e proprio scontro. Ma in realtà così non è stato. Ilary Blasi gli ha lanciato una frecciatina e c’è stato un piccolo scambio di battute. Lo stesso Akash ha lanciato una battuta a Tommaso Zorzi che gli ha risposto. Ma alla fine non c’è stato nessuno litigio, anche se la conduttrice ha provato a punzecchiare Kumar per fare un po’ di polemica.

Durante lo spot pubblicitario, però, il modello ha messo una storia sul suo profilo Instagram dicendo di averli asfaltati. Queste le sue parole: “Ragazzi sono ancora qua, li ho asfaltati, li ho asfaltati”.

Secondo Akash, quindi, tutti sono stati asfaltati, ma secondo il pubblico c’è stato uno scambio di battute e niente di più. Insomma nessuna polemica che in tanti si aspettavano.

Voi che ne pensate?

Le news non finiscono qui…