La frecciatina di Ilary Blasi ad Akash Kumar

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi in onda questa sera abbiamo visto l’arrivo di Akash Kumar nello studio del programma e Ilary Blasi non si è certo trattenuta lanciandogli una frecciatina. In uno degli appuntamenti in cui era ancora in gara, infatti, il modello aveva affermato di non aver conosciuto la conduttrice. Ecco, quindi, perché lei non gli ha dato nemmeno quasi il tempo di dire “ciao” che ha affermato quanto segue.

Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi perché mi sa che non mi conoscevi tanto. Quindi mi ripresento, così nel dubbio. Molto piacere. Sono contenta di averti qui. So che hai dovuto aspettare qualche giorno per le norme anti-Covid.

A questo punto Ilary Blasi ha chiesto ad Akash Kumar se stesse bene e lui ha risposto di essere stanco perché durante il giorno ha lavorato. La conduttrice, allora, ha ironicamente chiesto: “Ci hai fatto un favore? No?…”. Il modello, poi, ha raccontato di come L’Isola lo abbia aiutato a combattere i suoi problemi, nonostante la breve permanenza. A intervenire, quindi, abbiamo visto Tommaso Zorzi, il quale ha precisato che c’è stato solo due puntate. Al che Akash ha replicato che fare 7 giorni de L’Isola è come fare 6 mesi del Grande Fratello perché non si hanno i vari agi.

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Akash #isola pic.twitter.com/q0wOwrfPZX — isola out of context (@oocisola) April 12, 2021

Zorzi ha tentato di replicare, ma Ilary ha messo un punto (per adesso) alla questione. Chissà se nelle prossime ore si ritornerà sull’argomento o se verrà ripreso nelle settimane successive. Continuate a seguirci per tante altre news.

