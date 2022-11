La faccia di Alberto mentre nella notte scoppia la passione tra due diverse coppie è tutta da ridere (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 17 Novembre 2022

Il litigio tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli

In queste ultime ore è scoppiata una lite nella casa del Grande Fratello Vip. Questa riguarda Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Il tutto sembrerebbe partito dal fatto che alcuni vipponi sono convinti che Oriana stia prendendo in giro Antonella e non sia veramente sua amica. Si sarebbe legata a lei perché una delle più forte e le farebbe comodo dentro le dinamiche del reality. Edoardo Tavassi l’ha accusata di non volere che la Fiordelisi e Micol si riappacifichino, in quanto temerebbe che possano tagliarla fuori.

A un certo punto arriva Micol, la quale accusa Oriana di aver prima sparlato alle spalle di Antonella, il giorno stesso del suo ingresso nella Casa, e poco dopo legare con lei diventano grandi amiche. La Fiordelisi a questo punto ha tirato in ballo Giaele, con la quale la Incorvaia ha un rapporto d’amicizia. Quest’ultima ha risposto: “No, io e Giaele ci siamo scelte dal giorno uno, che è diverso. Lei la stessa sera che siete diventate amiche ha sparlato di te con me in cucina“. Antonella, dal canto suo ha detto: “Ha fatto bene, pure io ho sparlato“:

A un certo punto Oriana si è avvicinata a Micol Incorvaia per spiegarsi e nel discorso concitato le ha toccato un braccio. L’ex di Edoardo Donnamaria si è scostata: “Non mi puoi toccare, non voglio che mi tocchi“. La Marzoli allora ha replicato: “Ti ho fatto così, scusami. Oh se sei agitata non è colpa mia. Tranquillizzati. Stai tranquilla, nessuno ti ha fatto niente. Puoi fare quello che ca**o ti pare. Non mettere le amni come se ti fa schifo perché a me fa più schifo“. Micol si è giustificata replicando di non aver fatto un gesto simile.

Quando i toni si sono calmati Edoardo e la stessa Micol hanno tentato di spiegare il loro punto di vista su Oriana ad Antonella. Quest’ultima ritiene la Marzoli coerente ed è per questo che l’ha presa in simpatia. Gli altri due cercano di aprirle gli occhi asserendo che Oriana vuole solo mettere zizzania e non vuole che lei e Micol si riappacifichino. (QUI il video).