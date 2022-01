1 Lo sfogo di Alberto Matano

Ieri sera durante le dirette de La Vita In Diretta e Pomeriggio 5 News è accaduto qualcosa. Il conduttore di Rai 1 Alberto Matano mentre trattava un fatto di cronaca, durante un collegamento video con il suo ospite, improvvisamente ha avvertito un eco in sottofondo. Si sentiva in modo piuttosto chiaro la voce della giornalista di Canale 5, Ilaria Dalle Palle.

Così Alberto Matano ha spiegato che c’era un problema di interferenze vista la presenza di più troupe televisive. Successivamente il presentatore ha provato a ricollegarsi, ma l’ospite si trovava con Ilaria Dalle Palle. A quel punto è giunto lo sfogo del conduttore di Rai 1. Questo quanto raccolto da Biccy:

“Per chi ci segue dobbiamo dire che lì ci sono dei colleghi di altre trasmissioni. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro. Così come ci auguriamo che loro possano svolgere il loro. Però nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti. Scusami tanto Filomena, però sto vedendo che Sebastiano non è più con noi. Allora devo dire una cosa, perdonatemi. Questo è certamente un momento di dramma per quest’uomo, perché probabilmente a breve capirà che sua moglie è morta”.

E ancora a proposito di questo Alberto Matano ha proseguito:

“Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, l’avete visto tutti. Però la troupe di una trasmissione concorrente… di Canale 5, lo dico e mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Queste sono cose che succedono, ma non dovrebbero accadere. Però andiamo avanti con Roberta Bruzzone. […] Quello che è appena accaduto qui in diretta, diciamo che sono momenti che non mi appartengono. Questo non è proprio il mio stile”.

Dopo le parole di Alberto Matano è giunta la replica di Simona Branchetti…