Conduttrice televisiva e giornalista nota e apprezzata, nel 2025 la ritroviamo al timone di Pomeriggio 5 News, per la versione estiva, al posto di Myrta Merlino. Ecco chi è Alessandra Viero, l’età, il marito e figli e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Alessandra Viero

Nome e Cognome: Alessandra Viero

Data di nascita: 16 aprile 1981

Luogo di nascita: Sandrigo (Vicenza)

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Segno zodiacale: Toro

Professione: giornalista e conduttrice televisiva

Marito: Alessandra è sposata

Figli: Alessandra ha un figlio

Tatuaggi: Non sappiamo se Alessandra ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @alessandra.viero

Alessandra Viero età, altezza e biografia

Chi è la conduttrice bionda di Quarto Grado, nel 2025 a Pomeriggio 5 News? Lei si chiama Alessandra Viero, è nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo (Vicenza), sotto il segno zodiacale del Toro. Quanti anni ha? La conduttrice ha 44 anni d’età.

Se vi state chiedendo l’altezza, invece, possiamo dire che la giornalista dovrebbe essere alta all’incirca 1 metro e 73 centimetri. Non conosciamo il peso.

Dopo la Laurea e la collaborazione con le prime testate giornalistiche, pian piano Alessandra Viero ha saputo farsi largo in questo mondo diventando uno dei volti più apprezzati di Mediaset.

Vita privata

Quanti figli ha Alessandra Viero e chi è il marito?

Per chi non lo sapesse, la conduttrice è legata a Fabio Riveruzzi, un content editor originario dell’Umbria attivo nel settore musicale, con cui ha avuto un figlio nel 2017.

Il 4 luglio 2021 Alessandra e Fabio si sono uniti in matrimonio con rito civile al Campidoglio, a Roma.

Dove seguire Alessandra Viero: Instagram e social

Se siete interessati a seguire più da vicino Alessandra Viero potete certamente farlo sui social. La conduttrice ha due profili gestiti da lei stessa su Instagram e X (anche se questo sembra inutilizzato da tempo).

In ogni caso ama raccontarsi nel suo lavoro e progetti, infatti non mancano scatti dedicati a questo. Scorrendo nell’account però troviamo anche delle immagini legati a giornate di relax, in famiglia o in compagnia di colleghi e amici.

Carriera

Che fine ha fatto la giornalista di Quarto grado? Ripercorriamo insieme la sua carriera, certamente molto importante per conoscerla meglio.

Alessandra Viero ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Trento con il massimo dei voti. Già durante il percorso universitario ha iniziato a collaborare con diverse testate locali, dimostrando fin da subito una forte passione per l’informazione. Diventata giornalista professionista nel 2006, ha da prima lavorato per il Corriere del Veneto e l’emittente Rete Veneta. Qui ha ricoperto i ruoli di conduttrice e inviata per il telegiornale TG Bassano.

Successivamente nel 2008 Alessandra Viero ha esordito nel gruppo Mediaset, iniziando la sua esperienza al TG4 come inviata e lettrice di agenzie in studio. In seguito, a partire da novembre 2011, ha assunto il ruolo di una delle principali conduttrici di TGcom24.

A seguire nell’estate del 2012, dal 4 al 29 giugno, la Viero ha guidato su Canale 5 Pomeriggio Cinque Cronaca, versione estiva del popolare talk pomeridiano, in una co-produzione tra Videonews e News Mediaset. Terminato quel periodo, è tornata a TGcom24, conducendo a rotazione con altri colleghi i programmi di approfondimento Nuovo Giorno e Pomeriggio, oltre ai telegiornali e alla rassegna stampa.

L’8 agosto 2012 Mediaset ha annunciato ufficialmente la sua futura conduzione di Domenica Cinque al fianco di Alessio Vinci. Il 18 settembre dello stesso anno la comunicazione della sostituzione con Sabrina Scampini. Nel giugno 2013 ha iniziato una nuova avventura a Studio Aperto, telegiornale di Italia 1. Qui ha firmato diversi servizi e ha condotto l’edizione delle 12:25.

Dal 4 ottobre 2013 ha preso il posto di Sabrina Scampini. Inizialmente per una pausa maternità e poi per un trasferimento di redazione accanto a Gianluigi Nuzzi nella conduzione di Quarto Grado su Rete 4. Al contempo ha mantenuto il suo impegno con Studio Aperto.

Nel 2014, insieme a Nuzzi, ha lanciato su Canale 5 il programma estivo di cronaca Segreti e delitti, spin-off di Quarto Grado. Più di recente, nel 2022 e nel 2023, ha condotto alcune puntate del talk politico Controcorrente. Della sua versione in prima serata ha sostituito Veronica Gentili.

Infine, tra il 16 e il 26 maggio 2023, ha preso temporaneamente il posto di Barbara Palombelli alla guida di Stasera Italia. Fino al 2025 quando ha assunto il comando a Pomeriggio 5 News per la versione estiva, al posto di Myrta Merlino.

Programmi TV con Alessandra Viero

Ricordate quali sono tutti i programmi TV con Alessandra Viero? La conduttrice ha avuto modo di partire da TG Bassano fino ad arrivare a essere uno dei volti dell’informazione di Mediaset. Ecco dove l’abbiamo vista:

Tg Bassano (2005-2008); TG4 (2008-2011); TGcom24 (2011-2013, 2016-2017); Pomeriggio Cinque Cronaca (2012); Studio Aperto (2013-2016); Quarto grado (2013-2016, dal 2017); Segreti e delitti (2014-2015); Il terzo indizio (2016); Controcorrente (2022-2023); Controcorrente – Prima serata (2022-2023); Stasera Italia (2023) Stasera Italia – Weekend (2023) e Pomeriggio Cinque News (dal 2025)

TG4

Il primo vero esordio a Mediaset per Alessandra Viero è stato al TG4, come inviata e lettrice di agenzie in studio.

Studio Aperto

Per tre stagioni la conduttrice (dal 2013 al 2016) ha avuto modo di presentare Studio Aperto.

Quarto Grado

Dal 2013 al 2016 e dal 2017 Alessandra Viero è alla guida di Quarto Grado, insieme al collega Gianluigi Nuzzi.

Stasera Italia

Nel 2023 abbiamo visto Alessandra Viero alla conduzione di Stasera Italia e Stasera Italia Weekend, sempre su Rete 4.

Alessandra Viero a Pomeriggio 5 News

Dopo l’indiscrezione di Dagospia, il 6 giugno 2025 in diretta Myrta Merlino ha annunciato l’impiego di Alessandra Viero al timone di Pomeriggio 5 News per l’estate.

Per la Viero peraltro non si tratta di un esordio dato che in passato, nel 2012 l’abbiamo vista a Pomeriggio Cinque Cronaca.