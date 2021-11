La moglie di Alec Baldwin mostra per la prima volta il marito dopo la tragedia sul set (FOTO)

1 Alec Baldwin festeggia Halloween in famiglia

La brutta tragedia che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust è ancora molto fresca. Le indagini sono ancora in corso e l’attore è decisamente provato. Non è quindi semplice vivere questa situazione e andare avanti tranquillamente. E la preoccupazione proviene anche dal fatto che lo stesso artista possa davvero non riprendersi facilmente da quanto accaduto.

Ma c’è bisogno anche di momenti di normalità e così la moglie di Baldwin, in occasione di Halloween, ha organizzato una piccola festa casalinga, fatta all’ultimo minuto. Il tutto è stato fatto principalmente per dare serenità ai loro sei figli che avevano decisamente bisogno di un momento tranquillo in famiglia.

Hilaria Baldwin ha quindi condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti di questa festa in cui tutti si sono mascherati con costumi last minute e senza un tema preciso. Ma lo hanno fatto solo per stare bene e regalarsi reciprocamente tanto amore.

Queste le parole della moglie di Alec Baldwin come descrizione alle foto pubblicate: “Fare il genitore in questo momento è un’esperienza intensa, come minimo. Oggi ci siamo ripresi per dar loro una giornata di festa. Costumi last minute, un po’ di tutto rimescolato, ma erano così felici e mi hanno riscaldato il cuore.”

Ma vediamo cosa aveva detto l’attore dopo la tragedia…