NEWS

Andrea Sanna | 15 Marzo 2023

Alessandra Celentano balla a Stasera C’è Cattelan

Come ogni martedì in seconda serata va in onda la puntata di Stasera C’è Cattelan. Ieri ad animare l’imperdibile appuntamento tantissimi ospiti, tra cui Alessandra Celentano. L’insegnante di Amici 22 si è raccontata con ironia e leggerezza e ha detto la sua anche sul famoso “noce moscata gate”.

Sul finire dell’intervento della maestra in trasmissione, Alessandro Cattelan le ha domandato se le piacessero i balli di gruppo, trovando la risposta affermativa da parte della sua ospite. A quel punto il conduttore ha presentato in studio Joey Di Stefano e sua moglie Rina. Per chi non lo sapesse lui è il coreografo siciliano che, insieme alla sua dolce metà, è diventato famoso sui social. Perché? Per le coreografie in cui fa ballare professionisti e non nelle piazze siciliane. Il primo tormentone che l’ha reso celebre è stata la coreografia di “Bellissima” di Annalisa, oltretutto ex allieva della scuola di Amici e di Alessandra Celentano (seppur di differente disciplina).

Il tutto ha avuto un risonanza talmente forte da arrivare persino alla stessa Annalisa. La cantante ha voluto anche lei ballare sulle note del suo stesso brano insieme al Joey e Rina.

Questi ultimi, arrivati in studio, si sono esibiti nel famoso balletto. Poco dopo Alessandro Cattelan ha invitato Alessandra Celentano al centro del palco e insieme hanno appreso i passi di danza da replicare poco dopo. A quel punto la docente si è messa a ballare sulle note di uno dei tormentoni di questi ultimi mesi e sembra davvero essersi molto divertita.

Inutile dire che l’esibizione di Alessandra Celentano è stata cliccatissima sui social e molto condivisa. Il web è parso davvero entusiasta nel vederla in queste vesti, distanti dal suo ruolo di insegnante severa come siamo soliti vederla ad Amici di Maria De Filippi.

Sul sito di RaiPlay è disponibile il video completo.