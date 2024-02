NEWS

Debora Parigi | 20 Febbraio 2024

In occasione del compleanno di Rosita Celentano, i suoi amici le hanno organizzato un bel compleanno in maschera (visto anche il periodo di carnevale). E così il tema è stato la Famiglia Addams. Tra gli invitati c’era ovviamente anche la cugina Alessandra Celentano che ha vestito i panni di Morticia Addams.

Festa in maschera con Alessandra Celentano vestita da Morticia Addams

Lo scorso 17 febbraio Rosita Celentano (figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori) ha festeggiato il suo compleanno. E quindi nel weekend ha organizzato con famiglia e soprattutto gli amici molto cari una festa in maschera, visto anche il periodo di Carnevale. Il tema scelto per la festa è stato la Famiglia Addams, quindi tutti i presenti si sono vestiti come i personaggi dell’iconica famiglia horror-gotica.

Alla festa, come detto, erano presenti parenti e amici che lei considera come la sua famiglia. E ovviamente non poteva mancare Alessandra Celentano, cugina della festeggiata. Anche lei si è travestita e ha scelto di indossare i panni di Morticia Addams. Tra l’altro la prof di ballo di Amici era già stata paragonata al personaggio della serie dopo che si era presentata in puntata con i capelli color blu.

Come si vede dalle foto pubblicate da Rosita, Alessandra Celentano era una splendida Morticia Addams alla festa di compleanno. E tutti i presenti erano davvero belli e simpatici nei panni dei vari personaggi dell’iconica famiglia. Tra l’altro Rosita ci ha tenuto, pubblicando le foto della serata, anche a ringraziare tutti i presenti dimostrando anche l’affetto che hanno l’uno per l’altro.

Ha infatti scritto: “Se è vero che ‘Chi trova un amico, trova un tesoro’ io sono felicemente straricca! Gli Amici sono la mia direzione, il mio salvagente e la mia allegria più autentica! Vi voglio bene!”.