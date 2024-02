Gianni Sperti scatenato a Uomini e donne! Balla la coreografia di “Sinceramente” e coinvolge tutto lo studio (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Febbraio 2024

Uomini e donne

Momento di divertimento e ballo a Uomini e donne con Gianni Sperti che si è scatenato sulle note di “Sinceramente” di Annalisa. E poi, su richiesta di Maria De Filippi, ha insegnato a tutto lo studio la coreografia della canzone di Sanremo 2024. A tutto questo è arrivata anche la reazione dell’artista.

Gianni Sperti balla e insegna la coreografia di Sinceramente di Annalisa a Uomini e donne

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il continuo di quella vista ieri. Nella parte finale c’è stato un ballo e la regia ha messo la canzone “Sinceramente” di Annalisa. E così anche Gianni Sperti si è messo a ballarla in mezzo alle varie coppie del parterre. L’opinionista (e ballerino) si è davvero scatenato.

La sua performance non è passata inosservata e così dopo Maria De Filippi (anche per smorzare un po’ la tensione del Trono Classico che si era creato), ha chiesto a Gianni di insegnare la coreografia. In particolare ha fatto andare al centro dello studio il tronista Brando e le sue due corteggiatrici: Raffaella e Beatriz. La conduttrice ha detto di finire questo trono col sorriso e quindi li ha invitati a scanerarsi tutti al centro dello studio.

La regia ha rimesso la canzone di Annalisa arrivata terza al Festival di Sanremo 2024 e Gianni Sperti ha iniziato a ballare. Gli altri tre lo hanno quindi imitato nei passi. Ma non solo, alla performance si sono unite altre persone del parterre del Trono Over. E così tutto lo studio si è scantenato sulle note di “Sinceramente”.

Maria De Filippi canta Sinceramente tutti ballano #uominiedonne pic.twitter.com/3dTGmTvqiZ — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) February 20, 2024

Ma non finisce qui, perché Annalisa ha visto l’esibizione di Gianni Sperti e tutti i protagonisti di Uomini e donne. E così ha repostato quel momento nelle sue storie Instagram.

Insomma anche la cantante ex Amici ha decisamente apprezzato questo momento di leggerezza avvenuto nel dating show.