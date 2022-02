1 La confessione di Alessandro Basciano

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue al Grande Fratello Vip tra alti e bassi. Così come il rapporto tra il gieffino e Delia Duran. Tra questi due, infatti, non molto tempo fa si è consumata una furiosa lite. Il vippone aveva esclamato:

Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera.

Nonostante questo, però, pare che i rapporti tra loro al momento si siano appianati e, infatti, hanno avuto modo di parlare in giardino da soli. Non del rapporto tra loro, ma di ciò che è successo tra Alessandro Basciano e Sophie sotto le coperte di recente. Nel video qui sotto, infatti, possiamo notare come Delia abbia chiesto al gieffino se hanno fatto “tutto”. L’altro ha risposto così:

Tutto. Eh, non è che fai chissà che. Però i movimenti… Non è facile. Però è difficilissimo. Lo fai proprio per disperazione. Infatti non vediamo l’ora di uscire, capito? La pensiamo allo stesso modo. Quindi, cioè… Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi. Non gliene frega un c***o.

Cosa ne penserà di queste rivelazioni Sophie Codegoni? Lo scopriremo, probabilmente, presto. Nel frattempo lei e Alessandro Basciano hanno avuto una discussione per qualcosa che il ragazzo le ha confessato. Per scoprire di cosa si tratta continuate a leggere…