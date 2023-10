Basciano: “Sophie plagiata da cartomanti e stregoni”, Toffanin sconvolta

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Secondo Alessandro Basciano Sophie è plagiata da terze persone

Oggi pomeriggio Alessandro Basciano ha tenuto una lunghissima intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip doveva replicare a tutte le accuse che gli aveva mosso contro Sophie Codegoni. E quindi ha risposto, punto per punto, a ogni parola dell’ormai ex fidanzata e mamma della sua figlia Celine.

Dopo aver negato i tradimenti e spiegato anche cosa è successo a Ibiza e la sua opinione su quello che aveva fattola ragazza che era con lui, ha fatto una dichiarazione sconvolgente. Infatti ha detto che secondo lui Sophie ha detto tutto quelle cose perché plagiata da terze persone. Si capisce che sono frasi molto gravi e forti. Ma lui ha portato avanti la sua tesi, dicendo anche di avere le prove. E a tal proposito ha parlato di stregoni e cartomanti. Le sue parole:

“Lo dico nel momento in cui terze persone che le sono molto vicine precedentemente al parto mi dicono ‘farò di tutto per farti lasciare, per farti smettere di lavorare’. Direi che ci sono riuscite. Quando io prendo il telefono di Sophie e becco la chat con uno stregone. E gli chiede ‘ma Alessandro mi tradisce o ha flirt con altre persone?’. E questo le risponde di sì. Quando c’è una cartomante amica della madre che esulta e dice ‘ne rimarrà soltanto uno e l’altro andrà ko prima della puntata’. E poi nei vari giorni io ho tutta la documentazione in cui mi massacra…”

Silvia Toffanin è rimasta sconvolta e gli ha detto che deve prendersi tutta la responsabilità di quello che dice. Alessandro Basciano se l’è assunta ripetendo che lo dice perché ha tutte le prove. “Abbiamo avuto solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci perché era giusto così”, ha detto. Per lui ci sono persone (e tutto è documentato) che tifano per la fine del loro rapporto. Ma non si spiega il motivo di tutto questo.