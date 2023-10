Basciano a Verissimo nega i tradimenti e spiega chi è la ragazza con cui era a Ibiza

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Il racconto di Alessandro Basciano sui tradimenti e la ragazza di Ibiza

Dopo l’ospitata della scorsa settimana di Sophie Codegoni a Verissimo per parlare della fine della storia con Alessandro Basciano, oggi lui ha replicato. E ha raccontato la sua verità. A tal proposito, l’argomento di principale interesse è stato ovviamente la questione tradimenti. Sophie aveva detto che c’erano stati probabilmente dei tradimenti anche mentre era ancora incita. Ma sicuramente ne ha avuto la certezza su quello a Ibiza con una sua ex.

Oggi Alessandro ha giurato di non aver mai tradito Sophie in tutta la loro relazione. E andando a parlare in particolare della questione Ibiza, ha spiegato per filo e per segno cosa è successo. Ha ammesso di non averle detto di dover andare a Ibiza, ma solo che era fuori. E ci è andato davvero per lavoro.

Riguardo la ragazza che era lì a Ibiza e che poi ha scritto alla stessa Sophie, si tratta di una ragazza che era stata invitata da una terza persona, cioè il suo booking manager. Lui ha detto che conosceva questa ragazza, ma non si può considerare una sua ex. Ci ha avuto a che fare molti anni fa quando lui è stato per un periodo in Spagna. Hanno avuto un flirt, ma non una relazione vera e propria.

Perché allora questa ragazza ha detto tutte quelle cose a Sophie se non sono vere? Se lo è chiesto anche Silvia Toffanin. E Alessandro Basciano ha spiegato che per lui è stata una vendetta, anche perché lui l’ha rifiutata. In pratica ha raccontato di foto e video che venivano fatte in quei due giorni e lui li ha considerati premeditati. Inoltre questa ragazza ha saputo che Alessandro aveva negato di conoscerla perché sapeva che era una situazione ambigua. E quindi per paura di guai aveva negato con Sophie. Questa negazione ha portato la ragazza, sempre a suo dire, a vendicarsi.