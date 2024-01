Alessia Marcuzzi parla per la prima volta del gossip su De Martino

Gossip

Debora Parigi | 20 Gennaio 2024

Dopo le voci sul tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, sul web il gossip circola anche tra gli utenti. E qualcuno di questi non si tira indietro nel lanciare frecciatine proprio ai due conduttori televisivi. Così il commento sotto a un post della Marcuzzi ha scatenato la sua reazione ma sempre con classe.

La risposta di Alessia Marcuzzi a una frecciatina su lei e Stefano De Martino

Dopo che Belen Rodriguez aveva raccontato di aver subito vari tradimenti dall’ex marito Stefano De Martino, si è scatenato il gossip sulla vicenda. A tal proposito è uscito il nome di Alessia Marcuzzi che è sembrato anche confermato dalla stessa Belen. Ma la smentita è arrivata sia da Stefano che da Alessia.

Nonostante questo, le indiscrezioni continuano a circolare e continuano anche i commenti (a volte davvero poco carini) da parte degli utenti. Ed è proprio quello che è successo di recente sotto all’ultimo post pubblicato dalla Marcuzzi sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha messo un reel in cui la vediamo prepararsi e riceve un messaggio in cui scopre che l’appuntamento è saltato. Quindi esulta per non dover uscire di casa e si prepara per andare a letto col suo cagnolino Brownie.

Ecco, sotto a questo video un utente ha scritto: “Ti stai preparando per Stefano?”. Come dicevamo, la frecciatina è appunto sul gossip che gira su lei e Stefano De Martino. Subito però è arrivata la replica di Alessia Marcuzzi che con molta ironia e classe ha scritto: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”.

Sotto a questo commento di Alessia ne sono spuntati tantissimi di fan che l’hanno applaudita e si sono complimentati per la sua risposta, diretta ma non volgare e cattiva. Anzi, è proprio piaciuto il suo evitare di perdere tempo con chi si diverte a stuzzicare e infastidire.