Amadeus ha scartato “Bellissima” di Annalisa a Sanremo

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

La decisione di Amadeus su Annalisa

Pochi giorni fa Amadeus è stato ospite dell’edizione mattutina del TG1 condotta da Giorgia Cardinaletti e ha rivelato qualche novità sul Festival di Sanremo 2024. Prima di tutto ha annunciato ufficialmente che questa sarà l’ultima volta, almeno per un po’, che lo vedremo alla conduzione:

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. Giuro che non c’è una sfida con me stesso.

Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta. Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio. […] Quanti Big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara“.

Oggi, però, parliamo di un’indiscrezione che è spuntata proprio in queste ultime ore. Tutti quanti conosciamo “Bellissima“, il brano portato al successo da Annalisa. La canzone è stata tre volte Disco di Platino con oltre 300mila copie vendute. A quanto pare, il brano era stato presentato al Festival di Sanremo ma non aveva convinto Amadeus:

“Non è stata suonata sul palco del teatro Ariston perché non aveva convinto il conduttore”.

Questo quanto rivela il profilo Instagram Pipol TV, il quale ha ottenuto questa indiscrezione nel dietro le quinte dei Tim Summer Hits.