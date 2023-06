NEWS

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

GF Vip 8 Grande Fratello

Orietta Berti tornerà opinionista?

Sul futuro di Orietta Berti c’è ancora il Grande Fratello? È la domanda che in tanti si stanno ponendo. Ma finalmente sembrano esserci tutte le risposte che cerchiamo.

Inizialmente si era detto che solo Orietta Berti sarebbe stata confermata, poi che la cantante avrebbe avuto ancora accanto come partner di lavoro Sonia Bruganelli. A seguire ancora dubbi e nuovi nomi spuntati qua e là, ma nessuna conferma definitiva. Fino a oggi dunque tanti dubbi e poche certezze e la stessa Orietta era sempre stata molto vaga nelle risposte.

Adesso però mediante TV Sorrisi e Canzoni Orietta Berti ha deciso di sciogliere le riserve. A domanda diretta sul suo possibile impiego alla prossima edizione del Grande Fratello (che a quanto pare sarà un mix tra Vip e Nip), la cantante ha risposto precisa:

“Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”, una risposta che non sembra lasciare dubbi. Orietta Berti ha lasciato intendere che per il prossimo GF lei non siederà ancora nella poltrona di opinionista.

Posto vacante quello lasciato da Orietta Berti, che al momento potrebbe dunque essere occupato da chiunque. I nomi non sembrano mancare, anche se fino a oggi si tratta di ipotesi che non trovano alcun tipo di certezza. Dunque ci sarà da attendere le conferme ufficiali da parte della trasmissione. L’estate è ancora lunga e da qui a settembre può succedere davvero di tutto!

Intanto sul medesimo argomento si è espressa anche Sonia Bruganelli, mediante il suo ufficio stampa. La produttrice televisiva ha ribadito che lei fin da subito aveva escluso l’ipotesi di un terzo GF, a seguito di tanti impegni lavorativi, legate a nuove produzioni (alcune top secret, altre che conosciamo come Ciao Darwin). Anzi aveva persino fatto i nomi delle giovani che avrebbe voluto vedere al suo posto (Giulia Salemi e Soleil Sorge).

Vedremo cosa succederà dunque e chi prenderà il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli.