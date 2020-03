1 Ad Amici 19 due allievi sembrano essere a rischio per aver violato il regolamento: ecco cosa è successo

Siamo in piena fase del Serale di Amici 19 e gli allievi della scuola stanno lavorando duramente per affrontare al meglio la puntata del venerdì. Alcuni dei protagonisti, però, in particolare Javier e Nicolai, pare abbiano in qualche modo violato il regolamento, portando così la produzione ad intervenire immediatamente. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Tutte le mattine i due allievi di classico devono svolgere in studio un riscaldamento specifico, ma a quanto pare entrambi non hanno rispettato gli orari, saltando così l’ora di lezione. Già da qualche giorno Nicolai, tra l’altro, è stato richiamato dagli autori del programma e nonostante abbia promesso di essere più attento, ma a quanto pare non è stato esattamente così.

Durante i daytime trasmessi su Canale 5 e Real Time sono state mostrate delle immagini dei due ballerini in casetta che, nonostante i numerosi richiami, hanno continuato a dormire. La redazione ha avvertito entrambi di prepararsi per la lezione, ma nessuno dei due si è alzato per raggiungere lo studio. A questo punto ad intervenire è stata una persona della produzione, che li ha raggiunti in casetta, invitandoli a muoversi, vista la mezz’ora di ritardo. In tutto ciò entrambi hanno fatto finta di nulla, provocando la reazione della produzione e dei professori.

La negligenza di Javier e Nicolai di Amici 19 ha dunque costretto gli addetti ai lavori a prendere una decisione netta per aver violato il regolamento.