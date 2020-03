1 Stefano Farinetti, dopo la sua eliminazione da Amici 19, starebbe lanciando delle frecciatine al programma. Ecco cosa sta succendendo

Il serale di Amici ha avuto inizio. Abbiamo scoperto alcuni dei concorrenti che passeranno alla seconda puntata, ovvero Nicolai, Nyv, Javier e Giulia. Inoltre abbiamo visto anche la prima eliminata, ovvero Martina, dopo uno scontro con Francesco. Durante tutti questi avvenimenti, qualcuno su Twitter ha deciso di esprimere le sue opinioni con i followers. Stiamo parlando del cantante Stefano Farinetti, il quale dopo essere stato eliminato da Amici 19 prima del serale, ha voluto lanciare qualche frecciatina al programma.

Momento felicità: i prof cantano

Fa già ridere cosi #amici19 — Stefano Farinetti (@StefanoFarinet1) February 28, 2020

In questo caso si riferisce al momento chiamato “Amici dei prof”. Durante questo spezzone di trasmissione, infatti, i maestri di canto e di ballo si sono esibiti cantando Felicità accompagnati da Albano e Romina. Il suo tweet sembra davvero una battutina pungente verso i suoi ex professori.

Momento riflessione:

Dopo mesi di insulti nella scuola finalmente ho trovato un posto dove sentirmi apprezzato. Grazie twitter.

Che poi anche quando stavo dentro per lo più guardavo gli altri cantare. #amicidineno#amici19 — Stefano Farinetti (@StefanoFarinet1) February 28, 2020

La storia, però, non finisce qui. Stefano Farinetti, infatti, continua a commentare Amici 19. In questo caso ha ringraziato i suoi seguaci per supportarlo. Fa intendere, quindi, che nella scuola non si è mai sentito apprezzato. Inoltre condanna il fatto di non essere stato quasi mai schierato durante le sfide a squadre il sabato pomeriggio.

Guardo amici da 15 secondi questo è già troppo#amici19 — Stefano Farinetti (@StefanoFarinet1) February 28, 2020

A poca distanza dell’inizio del programma, poi, Stefano Farinetti non le manda certo a dire ad Amici 19. Intorno alle 23:00, infatti, ha dichiarato di averne già abbastanza di ciò che stava vedendo.

Non volevo fare la figura del rosicone, ma "Francesco ti manca il graffio", mi fa un po' ridere.#amici19 — Stefano Farinetti (@StefanoFarinet1) February 28, 2020

Infine, sul suo profilo Twitter possiamo anche trovare questa frecciatina lanciata contro i giudici, i quali hanno quasi sempre sostenuto Francesco, a suo discapito. Durante una sua esibizione del serale, infatti, Vanessa Incontrada ha detto al cantante che gli “manca il graffio” nella voce.

Insomma, Stefano Farinetti si sta liberando di tutto ciò che non ha potuto dire durante la sua permanenza ad Amici 19, che possiamo recuperare su Mediaset Play.