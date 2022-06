1 Raimondo Todaro ancora prof del talent?

Si pensa già a quella che sarà la prossima edizione di Amici 2022, sebbene la precedente si sia conclusa appena da poche settimane. Non solo c’è curiosità per scoprire chi saranno gli allievi della scuola più famosa d’Italia, ma ci si chiede anche quale sarà il futuro dei professori. Rivedremo Raimondo Todaro? E gli altri?

Se Alessandra Celentano sembra essere l’unica certa ad aver confermato con un ‘sì’ il suo posto a settembre, il futuro degli altri insegnanti è ancora avvolto dal mistero. Dunque cosa succederà nel programma condotto da Maria De Filippi? Ci saranno novità il prossimo anno? Tutte domande a cui al momento è difficile rispondere.

Ad aprile Raimondo Todaro è stato rintracciato da SuperGuida TV in occasione della première del film Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente. Qui il coreografo era ancora impegnato con il Serale e ha dato una risposta sibillina per quanto riguarda la sua presenza ad Amici 2022: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Il professore con queste affermazioni non si è troppo sbottonato ed è rimasto piuttosto vago.

Ora che il talent si ormai è concluso si torna a parlare di Raimondo Todaro e di ciò che sarà il suo futuro ad Amici 2022. Stando a quanto si apprende dal settimanale Vero, riportato anche dal sito Quello che tutti vogliono sapere, il docente di ballo sarà confermato per il secondo anno consecutivo. Bella notizia quindi non solo per lui, ma anche per i suoi tanti fan. Uno dei motivi di questa scelta sembra essere legato alla bella intesa costruita con Lorella Cuccarini. Ma c’è un ma, perché su quest’ultima sono emerse delle indiscrezioni, non certe ma che attirano comunque l’attenzione dei fan del programma. Continua…