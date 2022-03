1 Gio Montana andrà al Serale di Amici 21?

Mancano poco più di due settimane alla partenza del Serale di Amici 21, e attualmente alcuni allievi della scuola hanno già indossato la maglia d’oro, che consente loro l’accesso alla fase finale del talent show. Ancora vacanti alcuni posti per poter prendere parte al Serale e in questi giorni i professori stanno decidendo il da farsi. Tuttavia poco fa è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web.

A sorpresa infatti Anna Pettinelli ha fatto convocare il suo allievo Gio Montana, entrato per suo volere solo due settimane fa, per una comunicazione importante. L’insegnante, date alcune problematiche del cantante, ha deciso di eliminare Gio da Amici 21, e in merito ha affermato:

“Ho delle cose da comunicarti. Ho ragionato moltissimo su di te e preferisco dirtelo adesso piuttosto che andare avanti durante la settimana. Riguarda il Serale Gio. Non posso ammetterti al Serale con solo due singoli, perché purtroppo sulle cover sei molto molto deficitario. Quindi diventa proprio un problema di schieramenti. La squadra deve essere tutta lo stesso livello. Se c’è un anello più debole metti in pericolo anche la permanenza al Serale degli altri. I tuoi singoli sono fortissimi ed è in virtù dei tuoi singoli che io ti ho scelto. Però Gio, c’è tanto da fare e c’è tanto da cantare. Io sento che tu sei molto emotivo e anche suoi tuoi singoli che performi molto bene, davanti al pubblico in studio, stenti a cantare anche quelli”.

Gio Montana così non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Anna Pettinelli, nonostante sia rimasto deluso da questa scelta. Poco prima di lasciare Amici 21 però il cantante è stato convocato da Rudy Zerbi, che gli ha concesso un’altra opportunità. Andiamo a vedere cosa è accaduto.