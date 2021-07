1 Rivoluzione ad Amici 21?

A settembre con l’arrivo della nuova stagione televisiva debutta su Canale 5 Amici 21. La nuova edizione del celebre talent show di Maria De Filippi quest’anno va in onda con ben due mesi di anticipo, e il pubblico attende con ansia di scoprire quello che accadrà. Tante naturalmente saranno le novità, ma attualmente ancora non è ben chiaro da chi sarà composto il cast di professori. Stando alle indiscrezioni del web, sembrerebbe che sia Arisa che Alessandra Celentano siano state confermate, ma al momento nessuna news giunge dai canali ufficiali del talent show.

Nel mentre in queste ore sta circolando una notizia che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Stando a quanto si mormora, e a quanto riporta il blog Anticipazioni Tv, sembrerebbe che per Amici 21 Anna Pettinelli possa essere sostituita da un ex vincitore, che andrebbe dunque a ricoprire il ruolo di professore. Di chi parliamo? Di nientemeno che di Alberto Urso, primo classificato della 18esima edizione! Questo quanto si legge in merito:

“Tra le novità ce ne potrebbe essere una che riguarda Anna Pettinelli. La maestra di canto, che ha conquistato tutto lo scorso anno, potrebbe lasciare il posto ad Alberto Urso, accostato di recente alla scuola più famosa della tv. […] Diversi siti web, nonché alcune voci sui social, sono pronti a scommettere che l’ex allievo sia pronto a diventare addirittura professore. […] Alberto sarebbe pronto ad affrontare la nuova avventura che ha provato a toccare con mano già con le diverse ospitate che la padrona di casa gli ha concesso. Tuttavia, emerge un quesito: Alberto si unirà al cast dei professori o prenderà davvero il posto della Pettinelli?”.

Naturalmente al momento si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni del web. Nulla infatti lascia immaginare che Alberto Urso possa davvero sostituire Anna Pettinelli tra i professori di Amici 21. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito e finalmente scopriremo da chi sarà composto il cast. Nel mentre solo poche ore fa a parlare del suo ritorno all’interno del talent, ammettendo però di non essere stato ancora confermato, è stato Rudy Zerbi. Rivediamo le sue dichiarazioni.