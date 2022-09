1 Grande successo per Luigi dopo Amici 21

Sono passati quasi 4 mesi da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent show, il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e ha così pubblicato il suo primo album, intitolato proprio Strangis. Il disco ha ottenuto un ottimo successo e a seguito del rilascio del progetto il giovane artista è partito per il suo primo tour instore. Successivamente Luigi ha partecipato a diverse kermesse musicali e in più ha annunciato le date dei suoi primi concerti, e i biglietti stanno già andando a ruba. Nel mentre poche settimane fa Strangis, nel corso di un’intervista con Lorella Cuccarini, ha svelato a chi dedica il suo primo EP, e in merito ha affermato:

“A chi dedico il mio primo EP? Io lo dedico alla mia famiglia che c’è sempre stata, a me stesso e tutti quelli che hanno lavorato per me. Anzi, sai cosa? Io lo voglio dedicare a tutti! Chiunque voglia, se si sente una dedica, è dedicato anche a lui”.

In queste ore nel mentre è arrivata una grandissima soddisfazione per Luigi Strangis. Il cantante ha infatti vinto il Disco d’Oro per il suo album, segnando per di più un record. Si tratta infatti del primo EP tra quelli dei cantanti di Amici 21 a ottenere tale riconoscimento. In queste settimane nel mentre Luigi sta continuando a lavorare senza sosta, e non è escluso che a breve per tutti i fan arrivino grosse e importanti novità.

In attesa di scoprire come ci stupirà Strangis, il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi ha anche parlato della conduttrice. Andiamo a rivedere le sue parole.