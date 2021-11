1 L’ingresso di Serena Carella ad Amici 21

In questi ultimi giorni a parlare di Serena Carella, allieva di Amici 21, ci ha pensato la madre rilasciando un’intervista a Di Più, come riporta anche il sito Gossip e TV. La signora Ottina, infatti, si è aperta sul percorso professionale della figlia. Ha rivelato, quindi, che i primi passi nel mondo della danza li ha mossi a Cerignola, suo paese d’origine, frequentando l’accademia che già frequentava la sorella Antonella. La sua passione per la danza è cresciuta sempre di più.

Tanto che è arrivata a studiare all’estero oltre che in Italia, per esempio ad Amburgo, Parigi, Broadway e Venezia. Ma la parte più interessante per molti, forse, è il retroscena sul talent di Canale 5. Serena, infatti, avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella scuola nell’edizione precedente. Queste le parole della madre:

Era stata notata da Kledi Kadiu, che è stato tante volte a Cerignola per tenere delle lezioni. Ha notato che era speciale e che aveva talento. L’anno scorso, quando serena è andata a Roma a fare il provino ad Amici, l’hanno presa subito. Poi però è partita per la Francia e per partecipare al programma ha dovuto aspettare che la richiamassero.

A impedire il suo ingresso, quindi, la scelta di accettare una proposta di lavoro in Francia, entrando nella Compagnie Giovanni Martinat. dopo un’audizione online, infatti, è stata scritturata e non ha potuto dire di no. Sapeva, ad ogni modo ,che sarebbe soltanto stata un’esperienza all’estero. Infatti è tornata in Italia per riprovarci, riuscendo ancora una volta a entrare ad Amici 21. La madre si dice molto soddisfatta di lei e per quanto Albe ha dichiarato: “Mi sembra un ragazzo perbene. Non ho ancora parlato con lui, ho fiducia nelle scelte di Serena. […] L’importante è che stia bene e che continui a vivere con serenità il sogno di stare ad Amici“.

