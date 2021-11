1 Amici 21, la fine della storia tra Sissi e il fidanzato

Sissi, il cui vero nome è Silvia Cesana, è una delle cantanti concorrenti di Amici 21. Lei è entrata all’interno della scuola nella settimana puntata del pomeridiano. Dopo essersi esibita sulle note di “Come Come” e lasciando tutti a bocca aperta ha potuto scegliere il suo insegnante. Lei ha voluto lavorare con Lorella Cuccarini dando queste motivazioni:

Mi è piaciuto quello che mi hai detto di me, che vedi qualcosa nei miei occhi. Nessuno me lo aveva mai detto. Mi ha colpito troppo. Inoltre abbiamo parlato anche di musica ed eri molto positiva, quindi mi sono detta che avrei dovuto scegliere per forza te.

Nonostante tutto, però, avevamo davvero poche informazioni circa la sua vita privata. Non sapevamo, infatti, se fosse fidanzata o meno. A quanto un ragazzo lo ha, o meglio, lo aveva. Nelle ultime ore, infatti, sul suo profilo Instagram è apparso un messaggio nel quale dichiara chiusa la sua relazione con Sissi, la concorrente di Amici 21. Ecco quanto ha scritto:

Mi sento obbligato a dirvi che la storia tra me e Silvia è finita. Chiedo alle fanpage di smettere di seguirmi e soprattutto ai miei amici e conoscenti di non parlarmene, non nominarla e non inviarmi niente di lei. Nel rispetto della mia stabilità mentale. […] Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco. Ci lavoro e non ci voglio giocare.

Il messaggio del fidanzato di Sissi di Amici 21

Il motivo della rottura non lo sappiamo, ma sul web le ipotesi sono quasi tutte unanimi. Sissi, infatti, avrebbe una particolare simpatia per un altro concorrente di Amici 21. Per scoprire di chi stiamo parlando continuate a leggere…