1 La festa di Halloween ad Amici 22

È trascorso un mese e mezzo da quando è partito Amici 22, e ormai il pubblico sta iniziando a conoscere bene gli allievi di questa nuova edizione, che hanno già conquistato il cuore del web. In queste prime settimane i cantanti e i ballerini si stanno mettendo in gioco, e tra sfide, gare, e qualche scontro, non mancano di certo le emozioni. Nel mentre durante l’ultima puntata abbiamo assistito anche alle prime due eliminazioni di questa edizione. A lasciare la scuola sono stati infatti Asia e Andre. Alla prima non è stato riconfermato il banco del pubblico, mentre l’allievo di Arisa ha perso una sfida immediata e ha così dovuto cedere il suo banco allo sfidante.

Non mancano dunque anche momenti difficili in casetta. Ciò nonostante nelle ultime ore gli allievi della scuola hanno avuto modo di svagarsi e di festeggiare Halloween, e naturalmente i cantanti e i ballerini si sono letteralmente scatenati. Non sono mancati anche dei simpatici travestimenti, e il momento non è passato inosservato sui social.

Nel mentre poche ore fa a tornare per la prima volta sui social è stata Asia, che dopo l’eliminazione da Amici 22 ha rotto il silenzio e ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola. Queste le sue dichiarazioni:

“Una delle esperienze più ardue e belle che mi siano mai capitate nella vita. Per tutto il periodo in cui sono stata dentro la scuola di Amici ho tentato di dare il massimo e mi sono messa in gioco come non ho mai fatto prima d’ora. Ho affrontato mille sfide contro me stessa in primis. Mi sono fatta mille pianti e mille risate. Ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questa bellissima esperienza e ho scoperto lati di me che non conoscevo prima d’ora. Ho imparato moltissime cose e ho portato a casa un bagaglio di conoscenze che prima non avevo”.

Ma non è finita. Scopriamo come prosegue il post di Asia dopo l’eliminazione da Amici 22.