1 Il racconto del cantante di Amici 22

Siamo ormai entrato nel vivo di Amici 22 e in questi giorni il pubblico sta imparando a fare la conoscenza dei nuovi allievi. Quest’anno tra i cantanti c’è anche Andre, che ha conquistato il cuore di Arisa, che l’ha fortemente voluto nella sua squadra. Il giovane artista tuttavia non ha convinto invece Rudy Zerbi, che lo vorrebbe fuori dalla scuola. In queste ore nel mentre Andre si è raccontato a cuore aperto, e ha parlato ad alcuni dei suoi compagni in casetta della sua triste infanzia. Non tutti sanno infatti che il cantante è stato adottato, e che fino all’età di 10 anni ha vissuto i vari orfanotrofi. Queste le parole di Andre, riportate da Il Vicolo delle News:

“Ho iniziato a fare musica per causa della solitudine. Ho iniziato a cantare forse a 3-4 anni in orfanotrofio in Ucraina. E da lì poi ho cambiato diversi istituti. Tra un orfanotrofio e l’altro sentivo l’urgenza di dovere emettere qualcosa che sentivo dentro. Da lì ho poi iniziato a cantare per solitudine proprio perché quando eravamo in istituto eravamo sette compagni su trecento bambini in Ucraina e io ogni tre per due mi nascondevo dalle maestre e iniziavo a canticchiare in un angolino. Per i loro canoni anche cantare era brutto. Io continuavo a scappare e cantavo a prescindere. Quindi si sono arresi. Le maestre con il direttore dell’istituto hanno cercato dei concorsi di musica”.

E ancora Andre di Amici 22 ha aggiunto:

“Ritengo di essere fortunato sia con la musica sia con la vita perché a 10 anni non ti adottano perché sei già grande. Sono arrivate queste due persone sconosciute che ora si chiamano mamma e papà. “Ti vogliamo portare via! Siamo tua mamma e papà!” Io non sapevo nemmeno cosa volesse dire. Ci hanno messo cinque anni per adottarmi e non sapevano che bimbo gli potesse arrivare. E io ho detto vabbuò tanto peggio di così non si poteva stare. Per me non era peggio della normalità! Facciamo una scelta rischiosa, vado via con queste persone però a una sola condizione: che possa studiare canto”.

Nel mentre poco dopo l’ultima puntata di Amici 22, Andrea ha chiamato i suoi genitori in lacrime. Vediamo cosa è accaduto.