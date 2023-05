Amici 22 anticipazioni semifinale, due annunciati finalisti al ballottaggio e un allievo subito eliminato

NEWS

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

Amici 22

Le anticipazioni della semifinale di Amici 22

Si è da poco conlusa la registrazione della semifinale di Amici 22 che andrà in onda questa sera (quindi tra poche ore). Il ritardo della registrazione è avvenuto per i casi Covid all’interno della scuola. Come detto si tratta della semifinale, quindi ci saranno 4 allievi in finale e di conseguenza due eliminazioni. Una è avvenuta diretta, l’altra tra uno dei due ragazzi finiti al ballottaggio. Ospiti di questa ottava puntata Enrico Brignano e Il Volo.

La puntata, per le cui anticipazioni ringraziamo Amici News e Superguida TV, si è svolta in maniera un po’ diversa rispetto alle semifinali degli scorsi due anni. Infatti niente divisione tra canto e ballo. Come al solito ogni squadra schiera un allievo che si esibisce, la giuria sceglie il vincitore e da lì si decide la squadra che inizia la gara. Ci sono tre manche e da ognuna di esse esce un finalista. Vediamo quindi come si è svolto tutto.

Isobel prima finalista

Si parte con le squadre che decidono l’allievo da schierare. Gli Zerbi/Celentano schierano Isobel, i Cuccarini/Emanuel Angelina e gli Arisa/Todaro Mattia. Tra loro tre la giuria preferisce Isobel. Così iniziano le sfide:

1^ sfida: Isobel contro Wax vince Isobel

contro vince 2^ sfida: Aaron contro Mattia vince Mattia

contro vince 3^ sfida: Isobel contro Maddalena vince Isobel

Vince quindi la squadra Zerbi/Celentano. Isobel e Aaron vanno davanti ai giudici e loro scelgono Isobel come prima finalista.

Vediamo la seconda manche e qundi il secondo finalista…