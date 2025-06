Una ricetta originale dall’azienda siciliana nel cui stabilimento di Bronte i migliori pistacchi sono lavorati e trasformati in una crema dolce. Spalmabile, vellutata e golosa.

Crostatine di avena con mirtilli e pistacchio

200 g Crema Pistì; una banana; 200 g fiocchi d’avena; 200 g mirtilli; un cucchiaio di miele; granella di pistacchio q.b.

Schiacciare in una terrina la banana con i fiocchi d’avena. Aggiungere circa mezzo vasetto di crema e amalgamare bene. Versare una goccia d’olio d’ oliva negli stampini e distribuire bene sul fondo e ai lati per favorire in seguito la fuoriuscita della crostatina.

Distribuire il composto in modo da produrre la forma. Mettere in congelatore per

circa 15 minuti. Nel frattempo, in un padellino a fuoco moderato, scongelare i mirtilli e aggiungere a scongelatura avvenuta un cucchiaio di miele. Mantecare per un paio di minuti in modo tale da avere quasi una composta. Versare la stessa nella crostatina e livellare. Spalmare sopra la crema di pistacchi e livellare ancora in modo da formare uno strato.

Spolverare con granella di pistacchi e mettere in congelatore per circa sei ore o in frigo per dodici circa. Dunque estrarre con delicatezza la crostatina aiutandosi con un coltello a punta o capovolgere, quindi servire a temperatura ambiente.