Anticipazioni Amici 22 Serale sesta puntata: all’eliminazione finale un cantante e un ballerino

20 Aprile 2023

Amici 22

Anticipazioni sesta puntata Amici 22

Siamo in dirittura di arrivo per Amici, infatti oggi, giovedì 20 aprile, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 22 eringraziamo per le anticipazioni il sito Superguida TV e la pagina Twitter Amici News. Vi ricordiamo che questa puntata andrà in onda sabato 22 aprile alle 21.25 su Canale 5. Ospite comico Enrico Brignano e musicale Gaia Gozzi.

Anche in questo caso abbiamo un solo eliminato. Come sempre, ci sono tre eliminati provvisori (uno per ogni manche). Poi uno di loro è stato salvato e gli altri due sono quindi finiti al ballottaggio finale. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo nelle tre manche, quali sono state le sfide, chi ha perso e chi poi è stato eliminato.

Prima manche: Arisa/Todaro vs Zerbi/Celentano

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Arisa e Raimondo Todaro che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Wax contro Isobel vince Isobel ;

contro vince ; 2^ sfida Wax contro Ramon vince Wax ;

contro vince ; 3^ sfida Mattia contro Ramon vince Mattia.

La squadra vincitrice è la Arisa/Todaro.

Quindi vediamo chi è finito in eliminazione…