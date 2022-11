Anticipazioni Amici 22: Maria De Filippi furiosa, provvedimento disciplinare per tre allievi

NEWS

Debora Parigi | 24 Novembre 2022

Amici 22

Anticipazioni undicesima puntata Amici 22

Si è svolta giovedì 24 novembre la registrazione dell’undicesima puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 27 novembre e per le anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. Tanti ospiti anche questa volta. Per la gara di canto di interpretazione hanno giudicato Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba. Per la gara di ballo a giudicare c’era Nancy Berti. Irama è stato anche ospite musicale e ha presentato il suo nuovo brano “Ali”.

Partiamo subito da un provvedimento disciplinare e dalla rabbia di Maria De Filippi che ha avuto una lunga discussione con gli allievi per quasi tutta la puntata. In pratica il motivo di questo sono le condizioni della casetta in cui vivono i ragazzi. A quanto pare è spesso sporca e disordinata, ed è stato mostrato anche un filmato per dimostrarlo. Ma nonostante le parole della conduttrice, i colpevoli non si sono alzati. Così Maria ha detto che presto farà lei i nomi di coloro che non fanno nulla. A detta sua, infatti, in casetta ci sono tre gruppi di persone: quelli che fanno oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno nulla. Per lei la delusione più grande è vedere che chi sa di non fare nulla non si sia alzato.

Così le anticipazioni di Amici 22 riferiscono che sono stati presi dei provvedimenti fatti di sfide immediate, malumori e provvedimenti futuri. A tal proposito, sia la classifica di canto che quella di ballo vedeva solo i primi tre posti contrassegnati di verde, mentre gli altri erano rossi. Il profressore di appartenenza, quindi, doveva decidere se fare la sfida immediata, farla la prossima settimana, sostituire l’allievo o eliminarlo all’istante.

Cosa è successo quindi? Andiamo a vedere la classifica delle due gare e chi degli allievi è finito eventualmente in sfida immediata o se qualcuno ha lasciato la scuola.