NEWS

Andrea Sanna | 8 Aprile 2023

Amici 22

Il rimprovero di Arisa ad Amici 22

Quarta puntata del Serale di Amici 22. Dopo l’eliminazione di Samu, che ancora fa rumore, avvenuta la scorsa settimana, è tempo di nuove sfide nella scuola più famosa d’Italia. Durante la prima manche si è verificato uno scontro tra le due docenti di canto, Arisa e Lorella Cuccarini. Ma come mai si è arrivati a questo punto?

L’episodio si è verificato nel corso della prima manche, quando a scontrarsi sono state proprio le fazioni capitanate da una parte da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dall’altra Raimondo Todaro e Arisa. Le partire si dividono in tre prove e nella terza c’è stata una bella sfida.

A darsi battaglia a colpi di musica Angelina e Cricca in duetto sulle note di My heart will go on contro Federica, che ha interpretato Sono solo parole. A vincere la sfida i due allievi della Cuccarini. Il fatto che però abbia schierato nuovamente i due insieme ha generato non poco fastidio in Arisa. E così si è arrivati al faccia a faccia tra le due.

La cantante di La Notte, infatti, ha trovato poco equo continuare a schierare così frequentemente il duetto e ha sottolineato che ormai Cricca venga sempre schierato accanto ad Angelina:

“Siamo sempre dispari, mi piacerebbe sentire un one to one. Mi piacerebbe fare Cricca contro Federica. L’hai fatto almeno 4-5 volte. Io ho la memoria corta, ma almeno un paio di volta hanno cantato insieme, noi l’abbiamo fatto una volta sola”, ha sottolineato Arisa, supportata da Raimondo Todaro.

Dalla sua Lorella Cuccarini si è difesa: “I duetti quando li lanci o non ti va mai o ti lamenti. Loro hanno due vocalità che si sposano bene insieme e se tu non pensi questo dei tue allievi è un problema tuo”. Mentre Arisa ha continuato a controbattere: “Non mi va tanto. Iniziamo a parlare più tranquillamente. Volevo dire solo che mi capita spesso di vedere Cricca cantare con Angelina, tu non hai fiducia nel tuo allievo”.

Dalla sua Cricca è intervenuto: “Mi hai sentito poco fa cantare contro Wax da solo”, ha tagliato corto, concludendo la polemica. Scontro riaperto poco dopo dopo il responso della giuria!