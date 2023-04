Anche il fratello di Wax farà musica, firmato un contratto con un’importante casa discografica

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Amici 22

Dopo Wax anche suo fratello farà musica

Nella scuola di Amici 22 abbiamo Wax, allievo di Arisa e cantante che fa molto discutere e che divide il pubblico. Lui è arrivato al Serale e si sta facendo notare, anche se la giuria lo ha già fatto finire al ballottaggio una volta. È accaduto proprio la scorsa settimana quando alla fine ad uscire è stato Samu. E una fetta degli spettatori non si è trovata per niente d’accordo con questa scelta.

E mentre lui continua il suo percorso nel talent di Maria De Filippi (vedremo stasera come andrà), fuori le persone a lui care lo aspettano e fanno il tifo per lui. Tra questi c’è anche un fratello che a quanto pare vuole seguire le sue stesse orme, cioè la musica. Sui social è conosciuto come Bacio e in più occasioni ha difeso il fratello.

Oggi però è apparso sui social per riferire una cosa che lo riguarda personalmente. Ha infatti annunciato di essere entrato ufficialemente nel mondo della musica. Niente più canzoni per hobby, ma ha intrapreso un percorso che spera possa diventare il suo futuro e possa fare carriera. Bacio ha infatti firmato un contratto con un’importante casa discografica: la Sony Music. Ecco quello che ha scritto sul suo profilo Instagram:

“Io e lei stiamo assieme, siamo innamorati l’uno dell’altra ma ultimamente stavamo entrando nel tunnel dell’amore tossico. Per non finirci ci siamo affidati a qualcuno di molto esperto che, mentre ascoltava lei, sapesse guardare anche me. Grazie Sony. Io e la mia musica 14/04”

Da queste sue parole si capisce che venerdì 14 aprile uscirà il suo primo vero pezzo prodotto e con un’etichetta discografica che ha come titolo appunto “Io e la mia musica”. Siamo sicuri che anche Wax sarà molto fiero di lui e magari in futuro faranno qualcosa insieme.

Non perdetevi stasera la quarta puntata del Serale di Amici 22.