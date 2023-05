NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Amici 22

Il ballo della Celentano e Malgioglio ad Amici 22

Non mancano le risate e le emozioni questa sera ad Amici 22. Stasera infatti sta andando in onda la finale del talent show di Maria De Filippi e a breve scopriremo chi sarà a vincere il programma. A contendersi la coppa come sappiamo ci sono Mattia, Isobel, Angelina e Wax, ma solo uno di loro alzerà la coppa dorata. Il pubblico da casa invece ha il compito di votare per tutta la sera, per decidere chi sarà il vincitore. Nè i giudici né i professori infatti avranno voce in capitolo, e tutto è nelle mani dei telespettatori, che da mesi seguono con passione la trasmissione.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa qualcosa ha attirato l’attenzione del web, facendo divertire il pubblico. Alessandra Celentano ha infatti invitato Cristiano Malgioglio a ballare con lei, dopo gli scontri delle ultime settimane. Come sappiamo infatti la maestra e il cantante di recente si sono spesso affrontati a causa di pensieri contrastanti su alcuni dei protagonisti del talent show.

Il ballo della Celentano e di Malgioglio alla finale di Amici 22, sulle note di un celebre brano di Rita Pavone, ha conquistato il cuore del web e ha fatto divertire il pubblico.

per me amici lo vince la maestra celentano ogni giorno da ormai più di 20 anni #finale #amici22 🫶🏻 pic.twitter.com/tHIPhcMlT3 — Cristel (@CristelDiDonato) May 14, 2023

I fan nel mentre attendono di capire chi stasera vincerà il programma e di certo non mancheranno tante altre emozioni.