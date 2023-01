NEWS

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2023

Amici 22

Samu di Amici 22 rimproverato da Maria De Filippi

Ve ne avevamo già parlato in settimana grazie alle registrazioni avvenute pochi giorni fa. Oggi, però, abbiamo visto il rimprovero di Maria De Filippi ad Amici 22 in diretta. Tutto ha avuto luogo nel momento in cui Samu ha ripreso la sfida con Paky, la quale è stata lasciata in sospeso in precedenza. I due si sono esibiti in una prima prova di ballo. A un certo punto la conduttrice ha fatto notare che Samu si è tolto la maglietta, cosa che alle prove non aveva fatto. Per tale ragione ha affermato: “Si è tolto la maglia. Come mai lo ha fatto secondo te? Volevi spararle tutte, giusto? Ieri in prova non te la sei tolta“.

Paky ha affermato, scherzando, che forse lo ha fatto perché è bello oppure perché aveva caldo. Tutti quanti in studio hanno riso alla sua ironia. Poi Maria, rivolgendosi di nuovo all’allievo ha chiesto: “È una sorpresa. Pensavi che mi sarei sciolta se avessi visto…“. Peccato, però, che da qui è partito il rimprovero:

“Vi prego, da ora in poi, che quello che fate in prova è quello che fate qua. Ok? Perché questo dà modo anche a lui di fare ciò che vuole. Perché la sfida sia equa anche lui deve sapere che cosa fai. Sei bravo, non devi avere paura di niente. Sei bravo e te l’ho sempre detto. Devi giocare dritto e pulito. Ok?“.

Rivolgendosi, quindi, allo sfidante di Amici 22 Maria gli ha domandato come mai lui non se la fosse tolta. La risposta è stata: “Perché non c’era nella coreografia. Non me ne ero nemmeno accorto“. Continuate a seguirci per tante altre news. QUI per il video completo.