Chi è Samuele Segreto di Amici 22? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo di Samuele Segreto, allievo di Amici 22. Età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Samuele Segreto

Nome e Cognome: Samuele Segreto

Data di nascita: 23 luglio 2004

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: attore, ballerino

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non in zone visibili

Profilo Instagram: @samusegreto

Samuele Segreto età e biografia

Tra gli studenti di Amici 22 si è presentato anche Samuele Segreto? Il ballerino è specializzato nella danza hip hop. Nasce a Palermo il 23 luglio 2004. Di conseguenza la sua età è di 18 anni. Non abbiamo informazioni in merito all’altezza e al peso.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che si dedica alla danza e alla recitazione. Infatti, nel sito dell’agenzia che lo rappresenta troviamo la scheda con tutti i dettagli sui suoi lavori.

Dal punto di vista famigliare sappiamo che la madre si chiama Loredana e il padre Giuseppe. Ha due fratelli: uno più grande che si chiama Andrea e uno più piccolo di cui non sappiamo il nome. Ha anche un cane, Tyson.

La vita privata: Samuele di Amici è fidanzato?

Passando alla vita privata sotto il punto di vista sentimentale non abbiamo grandi informazioni. Nemmeno dai suoi profili social riusciamo a capire se sia fidanzato oppure no.

Stando alle indiscrezioni, precedenti alla messa in onda della prima puntata di Amici 22, apprendiamo che Samuele Segreto sembra interessato alla compagna di classe Maddalena Svevi.

Vi terremo aggiornati. Passiamo adesso al dove seguirlo sui social più nel dettaglio…

Dove seguire Samuele di Amici 22: Instagram e social

Dove seguire Samuele Segreto durante la sua permanenza nel talent Amici 22. Lo possiamo trovare su Facebook. La pagina viene aggiornata con regolarità.

Anche su TikTok è abbastanza presente e carica video all’interno dei quali balla con sfondi sempre diversi. Su Instagram, infine, ha il numero maggiore di follower.

Anche qui notiamo filmati in cui danza e altre immagini in cui si mostra con il padre, la madre e i due fratelli.

Carriera

Cosa fa adesso Samuele di Amici? Samuele Segreto ha già una buona carriera alle spalle. Questa ha inizio nel 2015 sul grande schermo con il film “In guerra per amore“. A ciò seguono altre due pellicole per il cinema, ovvero “Il mio corpo vi seppellirà” e “Stranizza D’Amuri“.

Passando alla TV, invece, nel 2017 recita in “Mario Francese” e in seguito nella fiction “L’Ora“. Sempre sul piccolo schermo appare in alcuni spot della TIM e, come danzatore, prende parte a delle puntate del Serale di Amici 15 e 16.

Citiamo anche apparizioni in Pequenos Gigantes e House Party. A teatro appare ne Lo Schiaccianoci a Bruxelles. Diventa concorrente ufficiale di Amici nel 2022.

Teatro

Oltre alle esperienze sul grande e piccolo schermo, che vediamo in seguito, Samuele Segreto di Amici 22 ha anche ballato a teatro.

Per la precisione ha partecipato a Bruxelles al Nutcracker nel 2017.

Film con Samuele Segreto

Samuele Segreto di Amici 22 ha partecipato anche ad alcuni film al cinema:

In guerra per amore (2015)

(2015) Il mio corpo vi seppellirà (2018)

(2018) Stranizza D’Amuri (2021)

Anche in TV è stato particolarmente attivo…

Programmi TV e fiction

Tra le fiction nelle quali ha recitato Samuele Segreto possiamo citare L’Ora (2022) e Mario Francese (2017). Tra i programmi TV, invece, notiamo:

House Party (2016)

(2016) Pequenos Gigantes (2016)

(2016) Amici 15 (2016)

(2016) Amici 16 (2017)

Samuele Segreto a House Party

Nel 2016 Samuele Segreto ha lavorato sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini nel programma TV House Party.

La prima puntata, all’epoca, è stata presentata da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli su Canale 5.

Pequenos Gigantes

Samuele Segreto, inoltre, balla anche accanto a Belen Rodriguez nella trasmissione Pequenos Gigantes.

Passiamo, ora, alle sue esperienze ad Amici…

Amici 15 e 16

Come stavamo dicendo, Samuele Segreto prende parte a delle putate della fase Serale di Amici 15 e 16.

Come riporta anche il sito monrealenews.it, infatti, è tra i protagonisti, per esempio, di una coreografia di Veronica Peparini nell’edizione in cui come concorrente c’è l’ormai professionista Sebastian.

Samuele Segreto ad Amici 22

Samuele Segreto approda ad Amici 22 a partire dal 18 settembre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 circa. Riesce a ottenere un banco grazie a Emanuel Lo. Per il momento non abbiamo ancora a disposizione delle sue dichiarazioni in merito.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

Gli allievi di Amici 22

Andiamo, ora, a scoprire tutti i concorrenti allievi della scuola di Amici 22 oltre a Samuele Segreto:

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

A condurre troveremo Maria De Filippi. Parlando dei professori, invece, quelli di canto saranno Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Tra gli insegnante di ballo, poi, vedremo Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

Il percorso di Samuele Segreto ad Amici 22

Il percorso di Samuele Segreto ad Amici 22 è iniziato domenica 18 settembre 2022. A prendere sotto la propria ala protettrice ci ha pensato Emanuel Lo. Vedremo come se la caverà nelle puntate che verranno. Continuate a seguirci.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.