Amici 22, perché Gianmarco è assente in puntata

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2023

I fan notano che Gianmarco è assente ad Amici 22 e in molti si chiedono cosa sia accaduto: ecco perché non era in puntata.

È da poco iniziata una nuova puntata di Amici 22, e anche oggi non mancheranno i colpi di scena. Lo speciale della domenica è infatti partito con la sfida immediata di Samu, che la scorsa settimana era stata congelata per volere del giudice esterno. Il ballerino è stato infatti coinvolto nei fatti accaduti nella chiacchierata notte di Capodanno, e così si è beccato un provvedimento disciplinare. Nel mentre però i fan più attenti del talent show di Maria De Filippi hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

In molti infatti si sono accorti che oggi Gianmarco non è presente in puntata, e in molti sui social si stanno chiedendo cosa sia accaduto. Come è noto l’allievo di Alessandra Celentano è uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa edizione, e così quando è stata notata la sua assenza i più si sono preoccupati. Numerosi utenti hanno iniziato a viaggiare di fantasia e hanno ipotizzato a una punizione. Tuttavia le cose non stanno affatto così.

Ma cosa è accaduto dunque e perché Gianmarco è assente ad Amici 22? La risposta è semplice. Come riporta Amici News il ballerino era malato nel giorno della registrazione e per questo motivo non è potuto arrivare in studio. Senza dubbio però la prossima settimana Gianmarco tornerà a esibirsi, e i fan attendono con ansia il suo ritorno.

L’allievo della Celentano riuscirà a ottenere la tanto ambita maglia del Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.