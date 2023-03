Amici 22, Umberto perde la pazienza con Mattia e abbandona la sala

NEWS

Debora Parigi | 29 Marzo 2023

Amici 22

L’acceso confronto tra Mattia e Umberto ad Amici 22

Il daytime di oggi di Amici 22 si è aperto subito con un problema grosso che riguardava Mattia e che ha portato il professionista Umberto ad abbandonare la lezione perché esasperato dall’atteggiamento dell’allievo. Ma cosa è successo? Vediamolo nel dettaglio.

La puntata del talent si è aperta proprio con Umberto che aveva abbandonato la sala in cui teneva lezione a distanza a Mattia e Benedetta per un passo a due. E vediamo Benedetta parlare con Mattia cercando di spiegargli che non può dare certe risposte quando al professionista. Accortosi di quello che aveva combinato, l’allievo ha cercato di far tornare Umberto in sala.

E così dopo un po’ il professionista è tornato e si è confrontato in video con Mattia. Si capisce che i problemi sono sempre gli stessi. L’allievo di Raimondo Todaro, infatti, non mette in pratica le correzioni, sembra sempre che non stia ascoltando e che non prenda seriamente tutto quello che fa. Questa cosa fa davvero molto arrabbiare Umberto che trova l’atteggiamente del ballerino come una mancanza di rispetto. Nel confronto Mattia ha subito chiesto scusa. Ma Umberto ha voluto spiegargli tutto quello che prova e che pensa di lui. Ha infatti detto:

“Io ho bisogno di parlare con te. In questo momento ho proprio bisogno di esternare tutto quello che ho. Perché come tu stai facendo il tuo percorso e sei sotto stress, noi siamo a vostra disposizione con il cuore in mano. E io ho bisogno di una cosa alla base che è il rispetto. In questo momento io sento che da parte tua nei miei confornti quello è venuto a mancare. Entro in sala: non sei mai contento, è tutto brutto quello che fai, poi ripassiamo la coreografia e non ti piacciono le musiche, passiamo ai passi e c’è il problema sui passi. Da parte tua non c’è mai un sorriso e non c’è mai un approccio positivo a quello che si fa, vai convinto sulle cose.

Il fatto che io devo stare lì a convincerti oppure a parlare con un ragazzino che sta sempre a guardarsi, a mettersi a posto senza ascoltare quello che dico, mi fa girare le scatole. Prima ti stavo facendo delle correzioni, tu quelle correzioni non le ascolti e mentre io sto parlando mi parli di un altro passo. Per me quella è mancanza di rispetto. Sono arrivato al limite, perché io sono una persona che si sveglia al mattino col sorriso. Però mi aspetto una persona che mi accoglie con altrettando sorriso e voglia di fare. Perché se no diventa un doppio lavoro. E dato che io credo in te, perché lo sai che credo in te e quello che penso di te come ballerino, mi dà noia! Non so come te lo devo dire. Io sono qui aperto, libero, pronto ad ascoltarti. Però questo atteggiamento non ce la faccio più.”

