Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2023

Il video di Luca Onestini

Lunedì sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini è stato eliminato dal programma, a un passo dall’ultima puntata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così lasciato la trasmissione e in queste ore è tornato alla sua vita di sempre. Luca ha anche ripreso possesso dei suoi social, e ha già publicato un simpatico video in cui lo vediamo esibirsi col celebre balletto che lo ha reso virale sul web. Nel mentre poco fa è accaduto qualcosa che non è passato e che ha attirato l’attenzione del web.

Luca ha infatti postato su TikTok un video duetto con Oriana Marzoli, che sta già facendo il giro del web. Si tratta, naturalmente, di un vecchio video dell’influencer sudamericana, che attualmente si sta contendendo la vittoria del Grande Fratello Vip 7 con gli altri finalisti di questa edizione. Questo il filmato che sta già facendo discutere gli utenti:

Nel mentre poche ore fa Luca Onestini ha anche fatto ritorno su Instagram e proprio sulla sua pagina ha pubblicato il suo primo post dopo l’eliminazione dal reality show. L’ex tronista ha così ringraziato tutto coloro che l’hanno supportato e sostenuto in questi 5 lunghi mesi, e in merito ha affermato:

“Sono tornato. Potrei dirvi tante cose ma mi limito alla più importante: GRAZIE. Grazie di cuore a tutti, a chi mi ha pensato in questi 5 lunghi mesi, a chi sono mancato anche solo per un secondo, a chi c’era, a chi c’e e a chi ci sarà. Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mette il cuore prima di ogni cosa, grazie a chi vede la luce nonostante le difficoltà. Vi abbraccio forte, di quegli abbracci che avvolgono e scaldano l’anima. Anche se virtualmente, ve lo voglio gridare: vi voglio bene. Il vostro Luca”.